Furto a Tricase rischia di finire in tragedia, padre e figlio aggrediti dai ladri

Nella giornata di ieri, intorno alle 18:30 di ieri, in via Paganini a Tricase, un furto in appartamento è degenerato in una violenta aggressione ai danni dei proprietari, lasciando un giovane ferito e i responsabili in fuga.

Secondo quanto ricostruito, tre persone con il volto travisato sono riuscite a introdursi in un’abitazione ,riuscendo a impossessarsi di diversi gioielli in oro

Determinante si è rivelato il sistema di sicurezza dell’abitazione, che ha inviato un segnale d’allarme immediato agli smartphone dei proprietari. La reazione della famiglia è stata tempestiva: nel giro di pochi minuti, padre e figlio si sono precipitati sul posto.

Il momento più critico si è verificato quando il figlio del proprietario, si è trovato faccia a faccia con i tre ladri che stavano scendendo le scale con la refurtiva. Nel tentativo di bloccarli, uno dei ladri lo ha colpito con una gomitata al volto.

Ne è nata una colluttazione, durante la quale è intervenuto anche il padre. Nonostante la resistenza opposta, i tre sono riusciti a divincolarsi e a fuggire, raggiungendo un’auto che li attendeva poco distante.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Carabinieri. I militari hanno effettuato tutti i rilievi sdel caso e avviato le investigazioni

Le indagini sono attualmente in corso per identificare i responsabili e fare piena luce sull’episodio.

Il giovane coinvolto nell’aggressione è stato trasportato presso l’ospedale “Panico” per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione