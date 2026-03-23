Nardò–Francavilla 2-1, i granata restano agganciati alla corsa playoff

Il Nardò consolida la propria corsa ai play-off con una prestazione solida e pragmatica, superando 2-1 il Francavilla in Sinni al “Giovanni Paolo II”. La squadra di De Sanzo conferma identità e principi, mentre gli ospiti pagano un approccio intermittente e alcune imprecisioni nella gestione del possesso.

Formazione iniziale

Mister De Sanzo conferma il 4-4-2 di riferimento con Galli tra i pali; Minerva e Calderoni esterni difensivi, Trinchera e Gigliotti centrali. In mediana Risolo e Addae, con Garnica e Margheriti sulle corsie. In avanti Elia e D’Anna.

Primo tempo

Il Nardò impone subito ritmo e pressione alta, costruendo occasioni soprattutto da palla inattiva e attacchi diretti. Al 3’ corner di Calderoni, Addae anticipa tutti ma sfiora il palo. Al 5’ Margheriti attacca lo spazio interno e conclude di poco a lato. Il Francavilla risponde sfruttando errori individuali nella prima costruzione neretina. Al minuto 11 Barone recupera su Calderoni e costringe Galli alla prima parata. Al 27 ancora Barone, questa volta vincendo un duello con Trinchera, colpisce il palo dopo un ingresso deciso in area. Il Nardò trova il vantaggio sfruttando la propria arma migliore: transizione veloce e attacco dello spazio: al 37’ ripartenza di Garnica che percorre tutto il campo, servizio sul secondo palo per D’Anna, puntuale nell’attacco della zona cieca e preciso nella finalizzazione. Nel finale i lucani provano a reagire, ma senza precisione. Al 40’ Da Silva calcia alto dopo un errore di Minerva. All’intervallo il Nardò conduce 1-0, con maggiore efficacia nelle ripartenze e miglior gestione degli spazi intermedi.

Secondo tempo

Gli ospiti rientrano con un baricentro più alto e maggiore intensità nella pressione. Al 48’ Emmanouil conclude dal limite, Galli blocca. Al 50’ errore in uscita di Trinchera, Da Silva recupera e firma l’1-1 sfruttando la difesa neretina sbilanciata. Il Nardò fatica per una decina di minuti a riordinare le distanze, mentre il Francavilla prova a sfruttare l’inerzia. Al 62’ ancora Da Silva, ma la conclusione è imprecisa. De Sanzo richiama la squadra a una gestione più prudente, con linee più compatte e ricerca di soluzioni da fermo. La partita si decide proprio su palla inattiva: all’82’ Gigliotti calcia una punizione dal limite con traiettoria perfetta, superando Ciardi e riportando avanti il Nardò. Il finale è controllato, anche se la contemporanea rimonta dell’Afragolese sulla Fidelis Andria impedisce ai granata di agganciare il quinto posto.

Prossimo turno

Il Nardò tornerà in campo domenica 29 marzo, in trasferta contro la Virtus Francavilla.

SERIE D – Girone H: risultati 28ª giornata

Afragolese-Fidelis Andria 2-1 Fasano-Manfredonia 2-1 Gravina-Barletta 0-2 Heraclea-Sarnese 1-1 Nardò-Francavilla 2-1 Nola-Pompei 1-2 Paganese-Martina 3-2 Real Acerrana-Virtus Francavilla 0-1 Real Normanna-Ferrandina 3-1

CLASSIFICA

Barletta 55, Paganese 53, Martina 52, Fasano 52, Afragolese 46, Nardò 45, Virtus Francavilla 43, Gravina 39, Nola 37, Fidelis Andria 37, Real Normanna 36, Manfredonia 35, Heraclea 33, Sarnese 32, Francavilla 31, Ferrandina 25, Pompei 21, Real Acerrana 14

(Photo credits: Massimo Coribello)