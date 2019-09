Vende un motore per auto online, ma è una truffa. Nei guai una 53enne

Quando si fanno acquisti sul web, si sa, l’attenzione non è mai abbastanza e la truffa è sempre dietro l’angolo. Un po’ spinti dalla caccia al risparmio, un po’ per ordinare risolvere problemi comodamente da casa, spesso ci affidiamo a venditori online che solo all’apparenza sono raccomandabili. Ad essere deferita in stato di libertà è una donna, residente a Corigliano d’Otranto, per il reato di truffa, dopo essere stata denunciata da un acquirente che non si è visto recapitare la merce.

La truffa online

La 53enne, originaria di Napoli, infatti, aveva pubblicato su un sito di rivendita di ricambi auto un annuncio. Interessato dall’annuncio, un acquirente si è fatto avanti e ha contattato la 53enne. Dopo aver fissato il prezzo di un motore per un’auto Opel al prezzo di 1200 euro, la venditrice ha, quindi, chiesto una caparra di 500 euro prima della consegna.

Ed è in quel momento che, forse, i sospetti dovevano salire. Infatti, come metodo di pagamento al cliente, poi truffato, è stato chiesto l’accredito della somma pattuita tramite ricarica postepay. Ricarica che è stata effettivamente fatta, senza che la merce venisse mai consegnata.

Dopo la denuncia, sono partite le indagini sulla truffa. La donna, una volta individuata, è stata deferita in stato di libertà dai Carabinieri di Corigliano d’Otranto per il reato di truffa.