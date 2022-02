Truffa di 70mila euro al socio di una cooperativa. Ex avvocato condannato a 3 anni di reclusione

Avrebbe intascato circa 70mila euro, truffando il socio di una cooperativa e per un ex avvocato (già radiato dall’Ordine) è arrivata condanna a 3 anni di reclusione. La sentenza è stata emessa nei giorni scorsi dal giudice monocratico Francesca Mariano.

G. C., 64 anni di Tricase, è stato condannato anche al pagamento di una multa di 30 mila euro. Inoltre, il giudice ha dichiarato l’interdizione per cinque anni dai pubblici uffici ed ha ordinato la trasmissione della sentenza all’Ordine degli avvocati di Lecce.

Come sostiene il giudice Francesca Mariano nella sentenza: “l’imputato sapeva di essere stato radiato dall’albo degli avvocati e di non poter esercitare quell’attività che asseriva di fare, truffando gli sprovveduti clienti che in piena buonafede si erano messi nelle sue mani”.

G.C. rispondeva dei reati di truffa aggravata ed esercizio abusivo della professione. È difeso dall’avvocato Francesco Maria De Giorgi che ha già presentato ricorso in Appello.

I fatti si sarebbero verificati a Campi Salentina, tra aprile del 2014 ed ottobre del 2018.

Secondo l’accusa, rappresentata in udienza dal vpo Antonio Zito, il sedicente avvocato dopo avere curato, per il socio di una cooperativa (nel frattempo fallita), le pratiche relative al riconoscimento del titolo di proprietà di un terreno e di un’abitazione si sarebbe fatto consegnare in diverse tranches la somma di 70mila euro. G.C. in realtà era stato già cancellato dall’Albo degli Avvocati per radiazione, nell’aprile del 2007, ed avrebbe esercitato abusivamente la professione, assumendo il suddetto incarico professionale. L’uomo truffato avrebbe anche tentato il suicidio, gettandosi in un pozzo. In seguito, la moglie dell’uomo sporse denuncia contro.