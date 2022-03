Uccisa dai russi mentre porta da mangiare ai cani. Il gesto eroico di Anastasiia

Non li avrebbe mai lasciato morire di fame, e per salvarli è morta lei. Sapeva che era rischioso ma Anastasiia Yalanskaya, 26 anni, non ha pensato si rischi e ha raggiunto un canile di una cittadina a pochi km da Kiev.

La sua auto è stata colpita mentre insieme a un amico tentava di raggiungere i cagnolini che amava, lei che sapeva prendersi cura anche degli animali. Un colpo di mitraglia, forse più colpi di fucile e Anastasiia non ha avuto scampo. La sua auto è stata ritrovata piena di fori di proiettile, ma la missione di sfamare quei cani era stata comunque portata a termine con successo.

Salvare vite, anche di animali, è un modo straordinario per raccontare una guerra dalla parte giusta.