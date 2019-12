Una magia per Natale: ‘A Christmas Carol’ di Dickens in scena a Galatone.

Il Natale Passato, il Natale Presente, il Natale Futuro. Sono le tre dimensioni in cui si ritrova Scrooge, il protagonista di ‘A Christmas Carol‘, il romanzo di genere fantastico scritto da Charles Dickens nel 1843.

All’opera di Dickens è ispirato lo spettacolo della Compagnia Il Carro dei Comici – in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese – che aprirà, domenica 29 dicembre, alle ore 17.30, la seconda stagione di “E’ magia”, il teatro per ragazzi presso il Teatro Comunale di Galatone. Il viaggio di Scrooge tra le tre dimensioni temporali del Natale è metafora del viaggio fin nel profondo della sua anima, fino a rompere la corazza dell’avarizia e della misantropia e riscoprire il valore degli affetti.

Scrooge, vecchio e avaro banchiere londinese, odia il Natale. Infatti, per lui è solo un giorno in cui non è consentito lavorare e, quindi, guadagnare. La sera di Natale, dopo una cena solitaria, va a dormire. Ma il suo sonno è disturbato da un primo visitatore: lo spirito del Natale Passato gli farà rivivere momenti della sua infanzia, ricordandogli gli affetti perduti e l’amore che da bambino provava per il Natale e che, negli anni, ha dimenticato.

Il secondo visitatore è lo Spirito del Natale presente. Il suo compito è quello di mostrare all’avaro protagonista i mille modi in cui la gente trascorre il Natale: non serve il denaro per trascorrere un Natale felice, con i propri cari, con i propri amici, perché la sola cosa che conta è l’amore. Due creature si nascondono sotto il mantello del Fantasma del Natale Presente: Miseria e Ignoranza, a cui i poveri della città sono condannati dalla classe dirigente di cui Scrooge fa parte. Le creature si trasformeranno in polvere non appena lo Spirito del Natale Presente svanirà.

Infine, Scrooge si ritrova al buio, nel freddo cimitero di Londra a fissare una lapide: la sua. Al suo fianco, imponente nel suo mantello nero, lo Spirito del Natale Futuro. Quest’ultimo Spirito mostra a Scrooge che nessuno piangerà sulla sua tomba, che la sua memoria non sarà onorata, lui sarà dimenticato.

Quando Scrooge si risveglia, l’incredibile Odissea natalizia che ha vissuto in un sonno agitato, lo ha reso un uomo diverso, un uomo migliore. E’ come rinato, corre in strada, si reca dal suo unico nipote per trascorrere il Natale con lui, è radioso con i suoi operai, aumenta loro lo stipendio. I tre spiriti non hanno mutato la sua natura, lo hanno solo redento, hanno sciolto il gelo attorno al suo cuore, gli hanno fatto riscoprire il suo amore per il Natale. Che Natale significa avere accanto le persone che amiamo, che Natale può esistere anche nella semplicità, che Natale non ha bisogno di sfarzo, ma di calore.

Ragazzi e adulti, con “A Christmas Carol” della Compagnia Il Carro dei Comici, potranno vivere insieme a Scrooge un’esperienza di redenzione, un sogno natalizio che cambia tutto, cambia l’animo, cambia il cuore, rendendolo più buono, aprendolo all’amore.

Gli altri appuntamenti della stagione teatrale

Il 26 gennaio, “Il Vestito Nuovo dell’imperatore”, tratto dalla fiaba di Hans Christian Andersen.

Il 16 febbraio, il classico di Sergej Prokofiev “Pierino e Il Lupo” con la voce narrante di Salvatore Della Villa.

Il 1 marzo, “Costellazioni. Pronti, partenza…spazio!”, uno spettacolo dedicato alla scoperta dell’Universo.

Il 29 marzo, “Incantesimi. La Magia delle Fiabe” della Compagnia Salvatore Della Villa.

Teatro Comunale di Galatone

E’ MAGIA – Stagione di teatro per Ragazzi 2019-20

dal 29 dicembre 2019 al 29 marzo 2020

PORTA 17.00 – SIPARIO 17.30

Costo Biglietto Posto unico €5

TEATRO COMUNALE DI GALATONE – Via A. Diaz 48 Galatone

Info e prenotazioni:

Compagnia Salvatore Della Villa 329.7155894/327.9860420

salvatoredellavilla.teatro@gmail.com

FB Teatro Comunale di Galatone

FB Compagnia Salvatore Della Villa