‘A quattro mani’, a Melissano si presenta l’opera prima di Attilio Palma

Sarà presentata a Melissano, presso la Biblioteca Comunale “Maria Russo”, il 9 giugno prossimo, con ingresso libero alle ore 19.30, l’opera prima di Attilio Palma che segna l’esordio nella narrativa del noto giornalista salentino. “A quattro mani”, edito da Il raggio Verde, è la storia d’amore tra Marco e Serena, una storia scomoda per qualcuno ma perfettamente ‘in sé’ per i protagonisti. La storia di due anime che si incontrano per caso in un dato momento della vita. Per scombinarla, complicarla, migliorarla, come sempre succede nelle storie d’amore che lasciano un segno.

La trama di un libro da leggere e ascoltare…

<È possibile cambiare il corso delle cose? Lasciarsi alle spalle il proprio vissuto senza rinnegare nulla ma semmai aggiungendo un nuovo senso a quanto costruito lasciando che i sogni diventino realtà? Un amore scomodo per molti ma vero per chi lo vive, quello di Marco e Serena, intervallato da sprazzi di poesia e musica, brani che come camei fanno da colonna sonora alle vicende narrate e che è possibile ascoltare grazie alla presenza di qr code che rimandano ai video ufficiali delle canzoni amate dai protagonisti della storia. Due mani possono diventare quattro. E non restare sole. Quando si stringono insieme ma anche quando raccontano storie>.

La presentazione a Melissano

A Melissano il 9 giugno, nella Biblioteca Comunale “Maria Russo”, a partire dalle 19:30, sarà presentato il libro che vanta la copertina di Michele Piccinno. Dopo i saluti del Sindaco, Alessandro Conte, dialogheranno con l’autore Lorenzo Milone, presidente della Consulta Giovanile, che organizza l’evento, e la giornalista Antonietta Fulvio. La serata, moderata da Edoardo Rimo, componente della Consulta Giovanile, sarà scandita da alcuni interventi live di Marcello Brocca.

L’autore

Attilio Palma è nato a Gallipoli il 9 marzo 1970. Giornalista pubblicista, collaboratore di Nuovo

Quotidiano di Puglia dal 1992 e del Corriere dello Sport dal 2021, cura in team l’Ufficio stampa e

l’organizzazione di tornei giovanili di calcio per conto di un importante network alberghiero

salentino. Ha avuto esperienze in radio e in televisione e ha diretto alcuni corsi di giornalismo.