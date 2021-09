“A spasso con le dita”, alla Biblioteca Bernardini una mostra sostegno della letteratura per l’infanzia

Dal 27 settembre al 9 ottobre, la Biblioteca provinciale “Nicola Bernardini” ospiterà “A spasso con le dita – Le Parole della Solidarietà”, la mostra-evento nata dal progetto nazionale a sostegno della letteratura per l’infanzia e dell’integrazione fra vedenti e non vedenti promosso dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi ed Enel Cuore Onlus e approdato in Puglia grazie alla Provincia di Lecce, in collaborazione con Regione Puglia, Comune di Lecce, Uici – Consiglio Regionale Puglia.

Le sale dell’ex Convitto Palmieri, in piazzetta Carducci a Lecce, si trasformeranno in un piccolo museo tattile a misura di bambino, con libri tattili illustrati e opere di artisti da toccare e con le quali interagire e, ancora, laboratori didattici e workshop giornalieri aperti alle scuole e alle famiglie, che introdurranno il pubblico di adulti e bambini alle potenzialità dell’illustrazione multisensoriale.

Con questa mostra – evento itinerante, la Provincia di Lecce continua a dedicare una specifica attenzione al tema dell’inclusione e dell’integrazione di persone con gravi disabilità visive, con particolare riguardo al mondo dell’infanzia.

In particolare, l’iniziativa è inserita nel più ampio intervento “Leggere è uguale per tutti”, ideato e realizzato dalla Rete bibliotecaria della Provincia di Lecce, nell’ambito del progetto “Rafforzamento della rete bibliotecaria della Provincia di Lecce quale biblioteca di Comunità diffusa”, finanziato dalla Regione Puglia mediante il “POR FESR Puglia 2014-2020.

Dal 2013 a oggi, “A spasso con le dita – Le Parole della Solidarietà” ha visitato 28 sedi espositive nelle principali città italiane e, dopo la tappa pugliese alla “Bernardini” di Lecce, varcherà per la prima volta le frontiere nazionali, esponendo le sue opere tattili a Bruxelles per le celebrazioni della Settimana Italiana della Cultura in Belgio.

Tanti gli artisti e illustratori per l’infanzia che hanno creato per questa manifestazione una serie di opere tattili ispirate al tema della solidarietà.

La tavole saranno esposte all’interno dell’ex Convitto Palmieri, in uno spazio accessibile e a misura di bambino, e forniranno lo spunto per una serie di attività didattiche e workshop giornalieri aperti al pubblico, su prenotazione.

In particolare, i visitatori potranno apprezzare i lavori di Gek Tessaro, Francesca Pirrone, Michele Fabbricatore, Giacomo Tringali, Arianna Papini, Michela Grasselli, Giuseppe Vitale, Chiara Carrer, Lorenzo Terranera, Sonia Marialuce Possentini, Elisa Lodolo, Fanny Pageaud, Gabriela Rodriguez Cometta, Mauro L. Evangelista, Michela Tonelli e Antonella Veracchi, Daniela Piga, Roberta Bridda, Daniela Galluzzo, Isabella C. Felline, Valentina Lungo, Giuseppe Caputo, Erika Forest, Gioia Marchegiani, Silvia Bonanni, Eugenia Garavaglia e Simona Mulazzani.