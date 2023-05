È morto il regista Alessandro D’Alatri, scelse i Negramaro per la colonna sonora di ‘La Febbre’

È morto lo sceneggiatore e regista italiano Alessandro D’Alatri. In tanti devono a lui, tra l’altro, la scoperta dei Negramaro che il regista romano chiamò per la colonna sonora del film ‘La Febbre‘. La band salentina era reduce dall’esibizione non proprio fortunata alla kermesse di Sanremo con il brano ‘Mentre tutto scorre’ che dava il titolo all’lp. Si parlava un gran bene di loro, della collaborazione con Caterina Caselli, ma fu quando le note di ‘Solo per Te‘ di Giuliano Sangiorgi accompagnarono le scene del film di D’Alatri che tutti capirono che ci si trovava dinanzi ad un fenomeno della musica popolare italiana. La Febbre, con Fabio Volo, Valeria Solarino, Arnoldo Foà, Julie Depardieu, Cochi Ponzoni e Vittorio Franceschi era la storia di un giovane geometra trentenne che si trova a ripensare alla propria vita dopo l’incontro con una ballerina. D’Alatri si è spento a 68 anni dopo una lunga malattia. Altri due film di successo erano stati ‘Senza pelle‘ del 1993 e ‘Casomai‘ del 2002. Il grande pubblico lo aveva conosciuto recentemente per la regia dela fiction televisiva su “I bastardi di Pizzofalcone”, la sgangherata ma tremendamente umana e professionale squadra di poliziotti che esce dalle pagine di Maurizio De Giovanni.