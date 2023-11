“Alla ricerca dell’Infinito Sè”, Bruna Caroli presenta il nuovo libro alla Biblioteca Barnardini

Si svolgerà a Lecce, presso la Biblioteca Bernardini, il 10 novembre a partire dalle ore 18:30 con ingresso libero, l’anteprima de nuovo libro di Bruna Caroli, dal titolo “Alla ricerca dell’Infinito Sè”.

È indispensabile sempre partire da se stessi, dalla propria identità, dalla conoscenza più profonda delle nostre radici. Radici che a volte possono rivelarsi sorprendenti come è accaduto all’autrice che narra in prima persona alcune esperienze vissute e che hanno contribuito ad avvicinarla alla filosofia orientale dell’Advaita.

Un saggio, sotto forma di racconto che come scrive la stessa autrice «è una sorta di “ricucitura” tra due vite, due Maestri e due insegnamenti che conducono immancabilmente ad unica Meta: la Consapevolezza del Sé».

Il volume, edito da “Il Raggio Verde”, sarà presentato da Woitek Pankiewicz e Antonietta Fulvio.

«Chi sono io?, Da dove vengo? Dove vado? Che ci sto a fare qui? sono quattro delle sette domande con cui Caroli apre il suo racconto-riflessione-meditazione sul senso della vita (o meglio, delle vite, che una persona si trova a sperimentare) » – si legge nella prefazione al testo a firma di Monica Masti responsabile URP e international Place presso l’Università di Siena, che continua «Ella riferisce inoltre, in una sorta di diario, le esperienze di meditazione-indagine interiore avute a Tiruvannamalay, quando si trovava nell’ashram di Ramana Maharshi, una parte che potrà essere d’interesse sia per chi già abbia intrapreso un cammino simile, sia per chi possa avere titubanze».

Bruna Caroli

Già professore ordinario di Economia Aziendale, si laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l’Università del Salento. La sua passione per le filosofie orientali la porta a vivere, per alterni periodi, in India, presso l’Ashram del Maestro Sri Sathya Sai Baba. Ha conseguito anche un Master, come Counselor, in Programmazione Neuro Linguistica e Mediazione Familiare.

Tra le pubblicazioni: Il gioco degli opposti, Editrice Pensa Multimedia, Lontano è Vicino, Editore Kimerik, I Dialoghi del silenzio, Il Raggio Verde edizioni.

Vincitrice di vari premi di poesia, ama la musica, la poesia e la pittura.