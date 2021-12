Amore eterno, il Cinema della gente in tour in tutto il Salento

Un amore sbagliato, folle, praticamente impossibile, impastato di romantiche atmosfere, è quello messo in scena nel film di Gino Brotto dal titolo ‘Amore Eterno‘ e che, dopo Galatina e Lecce, è stato presentato ieri a Sogliano Cavour, per un momento culturale fortemente voluto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Casarano.

L’ambientazione, tutta salentina, offre la scena al progetto ‘Come eravamo‘, un percorso di emancipazione culturale in retrospettiva reso abilmente attraverso il mezzo cinematografico e dedicato a tutti quelli che amano le proprie radici e le tradizioni di una terra energica e vivace come il Salento.

La città di Galatina ha offerto solo il pretesto scenografico, mentre il regista ha sintetizzato, tra oltre 170 comparse e luoghi ricreati ad arte con costumi d’epoca, l’atmosfera di metà Novecento.

Evocativo, provocatorio, ardito… Amore Eterno sarà un ulteriore omaggio alla bellezza della Terra d’Otranto, un contributo considerato di alto valore culturale e già in programmazione sul canale satellitare Mediterranea TV.

Prossimo appuntamento con il mediometraggio di Gino Brotto a Collepasso, martedì 7 dicembre, nel salone parrocchiale della chiesa di Cristo Re, una modalità itinerante e popolare per condividere con il territorio il Cinema fatto dalla gente.