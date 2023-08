Annalisa al Locomotive Jazz Festival, all’alba San Cataldo diventa ‘Mon Amour’

Si chiude con il botto il Locomotive Jazz Festival a San Cataldo, che martedì mattina 8 agosto, alle 4.30, vedrà esibirsi sul palco l’artista italiana del momento, Annalisa, che con la sua ‘Mon Amour‘ e con la popolarissima ‘Disco Paradise‘ (nata dalla collaborazione con Fedez e gli Articolo 31) sta realizzando la colonna sonora dell’estate 2023 a ritmo di tormentoni.

Ma Annalisa è molto di più della cantante pop che conosciamo tutti, vincitrice di oltre 20 dischi di platino e più di 10 dischi d’oro. La sua voce magnetica può affrontare ed aggredire il repertorio jazz, certamente più in linea con lo spirito della manifestazione ideata da Raffaele Casarano, condiretta da Giuliano Sangiorgi e giunta alla sua diciottesima edizione.

San Cataldo aspetta più di sempre questa nottata e la prossima alba. Un modo per scrollarsi di dosso l’amarezza della cenere rimasta dopo che l’incendio devastante dei giorni scorsi ha mandato in fumo tanti ettari di vegetazione.

Sarà un’alba che avrà il sapore della rinascita quella che attende la marina di Lecce.

Il Comune del capoluogo si è attrezzato con un servizio puntuale di bus navette che porteranno al palcoscenico di San Cataldo e da lì garantiranno il rientro in città. Per chi giungerà a Lecce con l’ auto per seguire l’evento, ci sono a gratuita disposizione i parcheggi di interscambio di Largo Settelacquare e Via Bari (area mercatale). Meglio parcheggiare lì e prendere i bus messi a disposizione per l’evento.