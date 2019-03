Antico Egitto, a Nardò per ICS, Massimo Barbetta e i misteri di una civiltà sepolta

Attraversare i misteri di un’antica civiltà guidati da Massimo Barbetta, studioso della cultura dell’Antico Egitto. È l’importante incontro culturale promosso ed organizzato dall’Istituto di Cultura Salentina (ICS) che si terrà oggi, sabato 16 marzo alle ore 18.30 presso la sala convegni della Tenuta “La Cornula” di Nardò.

“I misteri dell’Antico Egitto. Viaggio alternativo tra i sentieri di una Civiltà sepolta”

questo il titolo dell’evento che avrà come ospite Massimo Barbetta, salentino di origini ma radicato a Savona, medico, scrittore, esperto di Archeo-Astronomia, cultore di storia medievale e di cultura dei sumeri, babilonesi, ebrei, greci e romani. Barbetta è anche membro del “C.I.R.P.E.T.” (Comitato Interdisciplinare per le Ricerche Proto-storiche e Tradizionali).

Numerose le collaborazioni dello studioso con le riviste Mystero, Archeo-Misteri ed UFO-Notiziario. Tra le pubblicazioni di Massimo Barbetta “Stargate – Il Cielo degli Egizi” e l’ultima “Le porte degli Elohim” scritta unitamente a Mauro Biglino.

Questa sera a Nardò, l’affascinante viaggio nell’Antico Egitto, proposto da Barbetta, sarà incentrato sulla decodificazione dell’astronomia e della cosmologia egizia. Un percorso capace di svelare gli incredibili misteri sul rapporto che legava il popolo egiziano alle vie del cielo.

ICS

L’Istituto di Cultura Salentina nato come strumento a servizio del territorio, si propone di mettere in rete le eccellenze del Salento, spesso non adeguatamente valorizzate, portandole oltre i confini regionali e nazionali per una positiva ricaduta in termini di crescita e sviluppo locale.

La mission culturale dell’ICS è ribadita da Annalaura Giannelli, presidente di ICS: “l’Istituto di Cultura Salentina continua a lavorare per la cultura implementando relazioni virtuose che possono fungere da stimolo per una condivisa crescita sul piano umano, civile e culturale del nostro territorio.”

E a proposito dell’evento “I misteri dell’Antico Egitto. Viaggio alternativo tra i sentieri di una Civiltà sepolta” aggiunge: “la Storia della nostra intera civiltà non può prescindere dalla grande storia degli Egizi, di cui segni tangibili segnano anche il nostro Paese in virtù del secolare rapporto con il mondo romano.”

Diffondere nel mondo la cultura e le tradizioni salentine e valorizzare le eccellenze in campo artistico e letterario. Questi gli obiettivi dell’Istituto di Cultura Salentina che dopo l’importante convegno darà spazio, in serata, a giovani artisti salentini.

La conduzione e moderazione dell’evento è affidata al prof. Ronny Trio dell’Università del Salento.