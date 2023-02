Lecce, tutto pronto per l’apertura giornaliera del Complesso degli Agostiniani

Ancora poche ore e da domani, mercoledì 1 febbraio, il complesso degli Agostiniani, comprende il chiostro, la chiesa e il giardino di OgniBene sara aperto al pubblico con ingresso libero tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.

In una delle sale al piano terra troverà posto anche la carrozza dei sindaci di Lecce, che risale al secolo scorso e che era custodita all’interno del Castello Carlo V.

L’apertura di chiostro, chiesa e giardino si aggiunge a quella della Biblioteca OgniBene che occupa l’edificio satellite del complesso con i suoi specifici orari: il martedì dalle 15 alle 19 e dal mercoledì alla domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

L’intero complesso, quindi, sarà fruibile in ogni sua parte e si connoterà sempre più come polo culturale dedicato alla lettura e alla storia della città.

Nel progetto di valorizzazione del complesso, il primo piano dell’edificio è destinato ad ospitare l’Archivio Storico Comunale, per il quale partono ufficialmente le procedure che porteranno entro i prossimi due anni al trasferimento dei due fondi che lo compongono. Proprio domani, infatti, saranno avviate le attività che porteranno prima alla catalogazione di tutti i documenti, poi alla loro digitalizzazione e infine al loro trasloco nella sede definitiva.

Finanziato con la somma di 475mila euro dal Ministero della Cultura, il progetto di tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione dell’Archivio Storico ha l’obiettivo di garantire la conservazione dei documenti, di dotarli di un ordine e di un inventario analitico, di consentire ai cittadini l’accesso e la consultabilità anche attraverso la sua digitalizzazione e di svolgere attività di produzione e promozione culturale sulla storia della città, con l’uso di tecniche e strumenti digitali. Accanto all’archivio “fisico”, saranno allestite postazioni per la consultazione digitale e per la fruizione immersiva (video storytelling, teatro olografico, rappresentazioni per immagini) di contenuti ricavati dai documenti, mentre al piano terra, nei locali della chiesa, oggi sconsacrata, sarà allestita una sala polifunzionale dedicata ad iniziative culturali, incontri pubblici, piccoli spettacoli. Sarà inoltre realizzato il portale dell’Archivio Storico, che consentirà la fruizione anche da remoto dei documenti e dei contenuti digitali.