“Basta la salute”, risate a go-go con la Corte dei Musco al Teatro Apollo

Il Teatro Apollo si prepara ad accogliere una serata di puro divertimento e risate con la commedia brillante “Basta la Salute”, portata in scena dalla storica compagnia teatrale “Corte dei Musco”, con la direzione artistica di Diego Bevilacqua. L’evento, attesissimo dagli amanti del teatro, aprirà le porte del Teatro Apollo il 13 marzo 2025 alle ore 20:00.

William Fiorentino: la firma di un maestro del teatro

La commedia Basta la salute, scritta e diretta dal commediografo leccese William Fiorentino, nonostante i suoi 93 anni, dimostra ancora una volta una straordinaria capacità di raccontare storie attuali e coinvolgenti. La rappresentazione, portata in scena dalla storica compagnia teatrale Corte dei Musco, offrirà uno spettacolo esilarante e coinvolgente, ispirato – ma con una chiave tutta originale – al celebre “Malato immaginario” di Molière.

La trama: tra ipocondria e stratagemmi

Protagonista della vicenda è Arturo, un uomo ossessionato dall’idea di essere seriamente alato. La sua completa fiducia nei medici lo induce in un turbine di cure inutili e costose, in situazioni assurde e paradossali. Pur di garantirsi le cure per la sua presunta malattia, Arturo escogita un piano che finisce per sacrificare l’amore in nome del dovere. La sua famiglia, e in particolare la sua seconda moglie, più interessata al suo patrimonio che alla sua salute, aggiunge ulteriore pepe alla narrazione, creando una serie di equivoci irresistibili.

Un cast d’eccezione

Sul palco del Teatro Apollo vedremo gli storici attori della compagnia: Sergio Mello, Adriana Antonucci, Valeria De Vitis, Tommaso Tempesta, Marco Quarta, Francesco Capoccia, Antonio De Vitis, e al loro debutto le attrici Raffaella Meo e Caterina De Carlo.

Un antidoto allo stress quotidiano

Con un linguaggio brillante e una comicità immediata, William Fiorentino, con la sua “Basta la Salute“, offre al pubblico un vero e proprio antidoto allo stress della vita quotidiana, mettendo in scena una riflessione ironica sulla società, sulla paura della malattia e sulle relazioni familiari, regalando momenti di autentico divertimento