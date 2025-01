Biblioterapia, leggere per ridurre lo stress

Il libro è da sempre uno strumento salvifico, a volte basta una pagina di un libro per ricordarci della bellezza che ci circonda o per trovare quella pace interiore che ci sembra sfuggire. Se anche tu stai cercando quel tipo di lettura che ti faccia sentire più leggero, più consapevole e più in sintonia con te stesso, ho selezionato tre libri che, in modi diversi, fanno bene all’anima.

Ecco i consigli di lettura de Il Gabinetto Letterario.

Wellness di Nathan Hill

Nathan Hill ci porta nei primi anni duemila quando Jack e Elizabeth, quarantenni, affrontano la crisi del loro matrimonio: la storia si apre su uno spaccato degli anni Novanta quando entrambi ventenni si innamorano l’un l’altra spiandosi, al buio, dalle rispettive finestre di due palazzi vecchi separati da un vicolo dove non batte mai il sole. Avendo ‘Wellness’ tra le mani non devi fare altro che girare pagina e scoprire le tante verità cangianti che i personaggi nascondono.

Aurora Tamigio, Il cognome delle donne (Feltrinelli)

Vincitore del Premio Bancarella 2024, Il cognome delle donne è una storia al femminile, un romanzo di formazione e di riscatto negli anni bui della Seconda Guerra Mondiale: le donne, audaci, deboli, forti hanno sempre una grande capacità di resilienza. Aurora Tamigio ti trascina come un fiume in una storia che divorerai fino all’ultima parola.

Patrick Dennis, Zia Mame (Adelphi)

Con la sua miscela di eccentricità, saggezza non convenzionale e una buona dose di pazzia,

Zia Mame è il personaggio che tutti vorremmo avere nel nostro angolo, pronta a farci ridere e, allo stesso tempo, a regalarci lezioni di vita inaspettate. Leggere le sue avventure è come fare un giro in montagna russa emotiva, senza mai sapere se finirà in un abbraccio o in una risata fragorosa, ma sicuro che ci si sentirà un po’ più vivi al termine del viaggio!