Una rassegna musico-teatrale per promuovere la cultura, al via “Borgo in scena”

Prenderà il via il 30 giugno e si concluderà il 17 dicembre la rassegna musico-teatrale, “Borgo in scena”, curata da Accademia d’Arte Thymòs, in collaborazione con il Consiglio Regionale della Puglia, Accademia della Minerva, Provincia di Lecce, Comune di Specchia, Comune di Maglie e Città di Lecce.

In programma sei eventi a ingresso libero con partenza venerdì 30 a Specchia.

Accademia d’Arte Thymos opera da anni nel territorio pugliese, investendo le proprie risorse nell’organizzazione di iniziative volte a favorire la promozione della cultura musicale e teatrale, attraverso concerti e rassegne teatrali che vedono la partecipazione di diverse compagnie regionali e nazionali e si avvale da oltre dieci anni della direzione artistica di Vincenza De Rinaldis, mezzo soprano lirico e attrice, direttore artistico anche di questa edizione.

Un percorso che, quest’anno, vedrà la compartecipazione della Regione Lombardia e che ospiterà varie professionalità della Puglia e non solo, a testimonianza del respiro nazionale ormai assunto dalla rassegna.

Il programma

Si partirà, ripetiamo, venerdì 30 giugno con “Salentitudine”, spettacolo teatrale degli allievi di Accademia d’Arte Thymòs presso il Frantoio Ipogeo Scupola a Specchia (ore 20,30).

Secondo appuntamento ancora a Specchia, nell’atrio di Castello Risolo il 18 luglio (ore 21) con l’opera pocket “Il Barbiere di Siviglia”.

A seguire gli spettacoli teatrali “Assedi” (Lecce, Convitto Palmieri, 31 luglio, ore 21), “Determinativo Femminile” (Maglie, Convitto Palmieri, 18 agosto, ore 21) e “Sogno di una notte di mezza estate” (Lecce, Convitto Palmieri, 28 ottobre, ore 21).

Si concluderà, poi, con il concerto lirico “Opera in festa” a cura dell’Accademia d’Arte Thymòs e del coro Opera in Puglia.