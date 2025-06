Calici di Luce, un viaggio sensoriale tra vino, arte e storia nel cuore del Salento

A Scorrano, dove le tradizioni del passato si fondono con la bellezza del presente che sfida il futuro, fervono i preparativi per dare vita ad un evento di degustazione di vini che si annuncia come tra i più attesi dell’ estate in Salento: “Calici di Luce“.

Il 25 e 26 luglio 2025, la “capitale mondiale delle luminarie“, aprirà le sue porte per un’esperienza indimenticabile, un vero e proprio viaggio sensoriale che abbraccerà il gusto, l’arte e la storia.

Un percorso di emozioni e sapori

L’evento si snoderà attraverso luoghi di rara bellezza e suggestione: l’affascinante Chiostro degli Agostiniani, il suggestivo cortile del Palazzo De Iaco-Veris e l’emozionante Museo delle Luminarie di Puglia. Un contesto perfetto per esaltare i protagonisti indiscussi delle serate: i migliori vini del territorio salentino.

Degustazioni d’eccellenza e vitigni autoctoni

Protagonisti della serata saranno i vini d’eccellenza, selezionati con cura per offrire ai visitatori una degustazione guidata da esperti sommelier che esplorerà i vitigni autoctoni e i loro profumi intensi. Ogni sorso racconterà la storia di questa terra baciata dal sole, un racconto di passione e di tempo che si riflette in sapori unici e inconfondibili.

Le degustazioni di vino infatti rappresentano un’occasione d’oro per scoprire vere e proprie ‘opere d’arte liquide‘, capaci di racchiudere profumi e sapori unici, frutto del lavoro delle più prestigiose cantine del Salento. Questi eventi non sono solo un modo per assaporare etichette eccellenti, ma anche un’opportunità per immergersi nella cultura e nella tradizione di un territorio che fa del vino uno dei suoi più grandi vanti.

L’arte delle sculture di sabbia

A impreziosire ulteriormente l’esperienza, tra gli archi e le volte del chiostro, si potranno ammirare straordinarie sculture di sabbia, quelle che Scorra o regala ai suoi tantissimi visitatori in occasione della Sand Nativity. Realizzate dai più grandi artisti del panorama internazionale, queste opere d’arte fondono tecnica e poesia, modellate con maestria e passione, creando un dialogo suggestivo tra l’antico e il contemporaneo.

Un tuffo nella luce e nella memoria del Salento

Il percorso si completerà con la visita al suggestivo Museo delle Luminarie. Qui, un racconto visivo ed emozionale condurrà i visitatori in un affascinante viaggio dalla fine del 1500 fino ai giorni nostri. Sarà un omaggio luminoso a una tradizione che ha reso Scorrano, la città di Santa Domenica, celebre in tutto il mondo, un’occasione per riscoprire la magia delle luminarie e il loro profondo legame con la cultura salentina.

Informazioni utili

L’ingresso al percorso di degustazione ha un costo di € 15,00. Il ticket comprende non solo il piacere di assaporare vini d’eccellenza, ma anche un bicchiere con sacca, la visita al Museo delle Luminarie e l’accesso alle affascinanti sculture di sabbia.

“Calici di Luce” si preannuncia come un’occasione irripetibile per lasciarsi incantare dai sapori autentici del Salento, dalla bellezza di opere d’arte uniche e dalla storia affascinante di una tradizione luminosa.