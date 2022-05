Al via i Campionati Italiani di Danza Sportiva, in gara anche la scuola “Asd Alma Latina” di Surano

Sarà in gara anche la scuola di danza “Asd Alma Latina” di Surano, con la direzione tecnica e artistica della Maestra Miriam Macculi, ai Campionati Nazionali di danza sportiva, che prenderanno il via oggi a Massa Carrara, per concludersi domenica 15 maggio.

Saranno tre le ballerine che parteciperanno nella disciplina “Show Latin”. Si tratta di Sofia Carcagní (over 17 Classe A), Ursola Guida (over 17 Classe B) e Penelope Paiano (under 10 Classe B).

L’obiettivo della scuola e delle atlete, sarà compiere il salto di categoria rispettivamente in over 17 Classe Internazionale, over 17 Classe A e under 10 Classe A.

Lo scorso anno Sofia è arrivata ad un passo dalla promozione nella Classe più importante, piazzandosi in settima posizione. Mentre Ursola si è fermata alla tredicesima.

I criteri di giudizio, che portano al salto di categoria, sono: raggiungere almeno la sesta posizione, l’interpretazione, l’immagine dell’atleta compresa di scenografia, la quantità di esibizioni delle 5 previste (samba, cha cha cha, rumba, paso doble e jaid) e ultima – ma non per importanza – tecnica di danze latino-americane.