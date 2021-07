Dalla canzone di Korça, alla musica dei Valacchi di Drenova. A Tricase un doppio appuntamento con la cultura albanese

La canzone urbana di Korça è una raffinata tradizione melodica, dove elementi di derivazione orientale e balcanica si fondono con una sensibilità di tipo occidentale. In virtù anche della prossimità a Grecia Macedonia, la cittadina albanese si trova esposta a molteplici sollecitazioni culturali – greche, turche, rumene, ma anche francesi, nordamericane e italiane – che trovano una meravigliosa sintesi nelle in pratiche musicali che sono state riprese di recente ricostruendo la vicenda biografica ed artistica di Spanja Pipa, attrice e cantante protagonista della scena locale tra gli anni ‘60 e ‘70, totalmente immersa e a tratti sommersa e nascosta, nella dimensione della sua città.

La sua voce, che a un ascoltatore italiano rievoca le grandi voci italiane dello stile melodico del dopoguerra, aderisce perfettamente alla suadente cantabilità di queste musiche, disvelando le complesse sfumature di un canto urbano, con la sua sorprendente ricchezza di chiaroscuri e i suoi elementi intimi e malinconici, lontani dagli stereotipi della musica albanese e balcanica in generale.

Importanti sono state anche le musiche degli Aromun (Valacchi), una piccola minoranza linguistica di stanza a Drenova. Nomadi fino agli anni Cinquanta del secolo scorso e poi “integrati” come forza operaia al servizio dello stato, i Valacchi non sono stati riconosciuti come minoranza e la maggior parte delle loro espressioni culturali sono state compromesse dall’obbligo di adeguarsi alla lingua albanese. Ciononostante, molte pratiche musicali sono state preservate e poi riprese con vigore.

Al rilancio dell’una e dell’altra tradizione musicale ha dato un contributo decisivo Mikaela Minga, Direttrice dell’Istituto del Folklore e del Dipartimento di Antropologia culturale di Tirana che, con Nicola Scaldaferri, etnomusicologo dell’università di Mlano, ha pubblicato, per Squilibri editore, il volume con cd allegato Spanja Pipa. La canzone urbana di Korça, e, con il padre Josif, docente presso la stessa università albanese, ha pubblicato, sempre per Squilibri, il cd Aromanian Song from Drenova.

E le due tradizioni musicali saranno di scena domani a Tricase, in un doppio appuntamento per tutti gli appassionati di musiche di tradizione orale, con la partecipazione straordinaria della stessa Mikaela Minga: alle 18, nella piazzetta dell’Abate, un workshop sulla musica urbana di Korça e alle 22, nella stessa location, un concerto del Coro Polifonico Arumeno di Drenova.