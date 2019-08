‘Caprarica sotto le stelle’, al via la rassegna di eventi nella Città dell’Olio fino a settembre

Per turisti e salentini l’estate è in dirittura di arrivo, ma gli eventi nel Salento non sono ancora giunti al termine. ‘Caprarica sotto le stelle’ è il titolo della rassegna di eventi che avrà come palcoscenico la Città dell’Olio, per tante giornate all’insegna di cultura e divertimento. Tra la fine di agosto e la metà di settembre, infatti, Caprarica di Lecce, uno dei centri dove i turisti si trattengono ben oltre il periodo dedicato al mare ed alla spiaggia, ospiterà una serie di eventi che promuovono un borgo ancora tutto incontaminato.

Una programmazione per tutti che offre un’occasione culturale e di promozione della comunità. E non c’è modo migliore di godersi gli spettacoli organizzati se non ‘sotto le stelle’, mentre si ammirano le strade e le vie ancora autentiche sullo sfondo.

“Caprarica – informa l’amministrazione comunale – oltre ad essere città dell’olio, ha ottenuto il marchio città che legge e Puglia Love Family, oltre alla recente bandiera azzurra delle ‘città del cammino’. Sono riconoscimenti – sottolinea il sindaco Paolo Greco – per l’impegno ed il lavoro d’insieme che Amministrazione, operatori, associazioni e tutta la comunità stanno facendo per recuperare il tempo perso ed offrire il volto più bello di un Salento agricolo e genuino.

Il programma: tanti eventi all’insegna di cultura e divertimento

Una rassegna ricca di eventi che di certo non annoierà nemmeno gli spettatori più esigenti. Si parte il 30 agosto con l’attore Massimo Giordano che si esibirà con il suo divertente e ironico “Non mi pento del Salento, più sud di così non si nuota” nel Cortile del Palazzo Baronale in Piazza Vittoria. Il secondo appuntamento è per il 31 agosto, in via Roma 11 dove si trasferisce il Caffè Letterario. Anche la musica entra in scena: ad accompagnare il ‘Caffè sotto le stelle’ sarà, infatti, l’esibizione musicale dei Twodeep. L’1 settembre è la volta degli Antiruggine, band di musica anni 70 ed 80, che divertirà gli spettatori nei Giardini Antonio Montinaro.

Si passa al 6 settembre, ancora con il ‘Caffè sotto le stelle’, questa volta accompagnato dalla musica del Dj Don Skal e si prosegue il 7 settembre con ‘Bel Canto’, un viaggio tra opera, operetta e canti napoletani, evento ospitato dal Cortile del Palazzo Baronale. L’8 settembre, invece, è il turno della commedia ‘Ma ci sinti?’ di W. Fiorentino, associazione ‘La Livella’, presso i Giardini A. Montinaro.

Si chiude con una tripletta di eventi che ripropone, il 13 settembre, ‘Caffè Sotto le Stelle’ – il Caffè Letterario nella Corte di via Roma 11, con Nothern Lights Trio in concerto. Il 14 settembre si passa ad un classico napoletano in concerto, Porta Napoli, presso il Palazzo Baronale, e si chiude in bellezza, il 15 settembre, con ‘La Notte dei Balocchi’, impreziosita dalla performance del trio comico ‘Ciciri e Tria’.

L’estate sta per finire ma il divertimento no. Non mancate!