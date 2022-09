Carly Paoli, dopo Italia-Inghilterra l’omaggio al Salento

Adesso tutti vorrebbero vedere Carly Paoli e tutti sognano di applaudirla dal vivo. Un desiderio che si può realizzare mercoledì prossimo a Poggiardo, dopo le emozioni che ci ha regalato venerdì sera a San Siro, prima della partita tra le Nazionali di Italia e Inghilterra.

Grande attesa a Poggiardo per il concerto di Carly Paoli in programma per mercoledì 28 settembre a partire dalle ore 21. Di scena le più importanti sonorità d’autore e i più grandi successi della musica internazionale interpretati dal grande soprano di origini salentine.

L’artista sarà accompagnata da Mario Stefano Pietrodarchi, fisarmonicista vincitore di numerose competizioni nazionali ed internazionali, da Kyiv Virtuosi Group, 5 straordinari artisti provenienti da Kiev, e dal grande percussionista poggiardese Andrea Vadrucci.

Lo spettacolo sarà diretto dal Maestro Gianluca Marcianò, Direttore d’Orchestra con legami molto stretti con i Teatri dell’Opera di Oviedo, Minsk, Ljubjana e del Regno Unito.

Ad accrescere l’attesa è stata l’esibizione in Eurovisione in diretta su RaiUno dello scorso venerdì quando il soprano italo-inglese ha intonato l’inno di Mameli e l’inedito God save the King allo stadio Meazza di Milano.

“Siamo orgogliosi ma anche convinti del valore di un evento come questo, e non solo per il nostro Paese, commenta il sindaco di Poggiardo Antonio Ciriolo. Il concerto di Carly Paoli è una delle eccellenze che questa terra è in grado di esprimere, grazie ad una nuova e più consapevole visione delle dinamiche culturali e del turismo.”