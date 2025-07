‘Casarano in Festa’, un viaggio sensoriale nel cuore del borgo antico

Casarano si prepara a un’esperienza indimenticabile: “Casarano in Festa” è alle porte! La Pro Loco è entusiasta di annunciare la prima edizione di questo evento che si terrà il 12 luglio 2025 nel cuore del centro storico, trasformando il borgo in un vero e proprio paradiso di sapori, suoni e tradizioni.

Un viaggio tra i sapori autentici del Salento

“Casarano in Festa” non è solo una festa della tradizione, ma un’immersione completa nella cultura locale. Dalle ore serali, le strade del centro storico si animeranno con stand che offriranno degustazioni di prodotti tipici locali, un’occasione imperdibile per assaporare l’autenticità della terra salentina. Che tu sia un amante del buon cibo o semplicemente curioso di scoprire nuove delizie, troverai sicuramente qualcosa che soddisferà il tuo palato.

Musica, tradizioni e intrattenimento per tutti

L’evento sarà un tripudio di gioia e convivialità, coinvolgendo produttori, artisti, associazioni culturali e volontari, tutti uniti per celebrare le radici della comunità casaranese. La serata sarà arricchita da spettacoli dal vivo e balli popolari, con la possibilità di imparare i passi della tarantella salentina, un vero e proprio rito che incarna lo spirito vibrante del Salento. Il concerto dei Mariglia promette di far vibrare l’anima al ritmo inconfondibile della pizzica salentina.

Cultura e scoperta nel borgo ‘incantato’

“Casarano in Festa” offre anche un’opportunità unica per esplorare il patrimonio storico e culturale della città. Saranno disponibili visite guidate gratuite ai maestosi palazzi storici e all’affascinante Museo del Contadino, permettendo ai visitatori di fare un tuffo nel passato e scoprire le tradizioni più profonde di Casarano.

Non mancherà un Mercatino del Vinile per gli appassionati di musica e una suggestiva Mostra Fotografica che racconterà storie e volti del territorio.

Cosa fare Sabato 12 Luglio a Casarano?

Preparati a vivere una serata magica e ricca di stimoli! Ecco un riepilogo di ciò che ti aspetta:

– Tanto food e prodotti tipici locali: un’esplosione di sapori autentici.

– Degustazioni: per deliziare il palato con le eccellenze del territorio.

– Mercatino del Vinile: per gli amanti della buona musica e del collezionismo.

– Mostra Fotografica: per ammirare scatti che raccontano la storia e la vita locale.

– Visite guidate gratuite: esplora palazzi storici e il Museo del Contadino.

– Imparare insieme i passi della tarantella salentina: un’esperienza coinvolgente e divertente.

– Concerto Mariglia – Pizzica Salentina: lasciati travolgere dal ritmo della musica popolare!

…E molto altro ancora da scoprire…

L’ingresso è gratuito, e l’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza autentica tra gusto, musica e tradizione. Il conto alla rovescia è iniziato per un sabato sera che si preannuncia indimenticabile nel borgo incantato di Casarano. Non mancare!