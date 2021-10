Centro di Formazione e Ricerca dell’Attore di Salvatore Della Villa: la passione in scena

Ripartono le attività del Centro di Formazione e Ricerca dell’Attore, diretto da Salvatore Della Villa, giunto al suo ventunesimo anno di attività. Dal mese di ottobre 2021 fino a luglio 2022, l’obiettivo rimane quello di “formare Attori che sappiano stare sul palcoscenico, con presenza, che si sappiano muovere, saper usare la voce, parlare bene, ricercare la propria poetica e trovare nell’arte della recitazione e del Teatro, la loro necessità artistica” e, soprattutto, la loro passione.

In un intrecciarsi di teoria ed esercitazione pratica, ogni anno di formazione si conclude con la messa in scena di uno spettacolo da parte degli allievi del corso. L’Open day pensato per la presentazione del nuovo anno si è tenuto la sera del 23 ottobre, presso il Teatro Comunale di Galatone, seguito dalla rappresentazione di uno degli atti unici più importanti del teatro pirandelliano, “L’Altro Figlio”, messo in scena dagli allievi del corso per adulti, riproposto al pubblico dopo il successo dei mesi estivi. Insieme alla presentazione delle attività del Centro, si è tenuta l’inaugurazione della stagione teatrale 2021-2022 dei “Teatri dell’Agire”, giunta alla sua quarta edizione, curata dal direttore artistico Salvatore Della Villa, in collaborazione con il Comune di Galatone e con il Teatro Pubblico Pugliese.

In un anno difficile come è stato quello appena trascorso, il Centro di Formazione e Ricerca Dell’Attore non ha avuto nemmeno un momento di cedimento: grazie al supporto di piattaforme digitali, l’impegno è stato costante e ininterrotto, prima della ripresa delle lezioni in presenza presso il Teatro Comunale di Galatone, fulcro dell’attività della Compagnia Salvatore Della Villa.

Con il sostegno della Regione Puglia con Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo, in collaborazione con l’Aps Tracce Creative e l’Assessorato alla Cultura della Città di Galatone, partner di progetto, le attività si terranno a Galatone, Lecce e Maglie, suddivise sulla base dei differenti livelli di preparazione (adulti professionale e medio, ragazzi e bambini, corsi di dizione). Le iscrizioni saranno aperte per tutto il mese di ottobre (per info 320.7448447-327.9860420).