“Ci vediamo a casa. La Famiglia e altri meravigliosi disastri”, il libro dei De Palo raccontato anche in Salento

“Raccontiamo l’intimità della nostra famiglia mettendoci in gioco come dimensione familiare“, è questa una delle frasi riportate nel nuovo libro, scritto a quattro mani, dalla famiglia De Palo. Il libro, che s’intitola “Ci vediamo a casa. La famiglia e altri meravigliosi disastri” (Edizioni Sperling & Kupfer), racconta le problematiche della vita quotidiana degli autori in maniera semi-seria. Disagi, discussioni, preoccupazioni, tutto questo affrontato con grande grinta, coraggio e voglia di non mollare.

Gigi De Palo e Anna Paola Gambini, hanno cinque figli, di cui l’ultimo, Giorgio Maria, nato proprio quando il libro si trovava in fase di stampa, così le ansie, gli impegni, ma anche i desideri per i propri figli e la felicità, sono tutte emozioni che si sono moltiplicate.

“Non raccontiamo di noi perché ci piace essere al centro dell’attenzione e tanto meno perché pensiamo che la nostra sia una famiglia maggiormente speciale rispetto a quella di qualsiasi altra. Sentiamo la necessità di narrare la bellezza della famiglia per quello che è, senza filtri o inganni. Speriamo di dare una chiave di lettura differente a coloro che pensano che la famiglia sia solo noia, tristezza e impegni. Pensiamo che chiunque avrebbe potuto scrivere questo libro. Abbiamo semplicemente preso la palla al balzo ed espresso il nostro personalissimo pensiero sul concetto di famiglia“, hanno affermato gli autori.

Gli appuntamenti.

I De Palo faranno tappa in Salento sabato 27 luglio alle 21.00 presso la Terrazza delle Terme di Santa Cesarea Terme e il giorno dopo, alle ore 20.00, nella parrocchia Beata Vergine Maria del perpetuo soccorso a Porto Cesareo. I due incontri sono organizzati dal Forum delle associazioni familiari della provinciale di Lecce.

Per l’occasione, «I De Palo saranno in formazione completa e vi aspettano per un abbraccio», fanno sapere dalla loro pagina Facebook Openfamiglia.