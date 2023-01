A Gallipoli, in anteprima nazionale Catena Fiorello presenta il nuovo romanzo “Ciatuzzu”

Continuano gli appuntamenti dedicati alla lettura organizzati dall’assessorato alla Cultura del Comune di Gallipoli

Martedì 24 gennaio, in anteprima nazionale, nella “Città Bella”, Catena Fiorello Galeano presenterà il suo nuovo libro “Ciatuzzu” edito da Rizzoli.

La scrittrice torna in libreria con un romanzo sulla perdita e sulla rinascita, un racconto dalla voce autentica nella Sicilia degli anni Sessanta, un viaggio emozionante dentro al cuore di un bambino.

Il libro

Ciatuzzu ha nove anni e vive a Leto, un paesino affacciato sul mare. È sempre stato un bambino felice e spensierato, fino a quando un male incurabile si è portato via sua madre. Da quel giorno, ha dovuto fare i conti con il dolore e con l’assenza, sperimentando sulla propria pelle cosa significhi crescere senza gli affetti più cari.

Quando poi è costretto a raggiungere suo padre in Belgio, emigrato per lavorare nelle miniere, il mondo gli crolla un’altra volta addosso. Pian piano però, lontano dai colori e dal profumo della Sicilia ma ancorato al ricordo di persone speciali, come Pippo, il guardiano del cimitero, o Lucia, una picciridda preziosa per lui, Ciatuzzu si renderà conto che le paure, per essere sconfitte, vanno affrontate, e che si può vedere anche con gli occhi del cuore.

“Un onore ospitare l’autrice nella nostra Biblioteca comunale – commenta il sindaco Stefano Minerva. Continuiamo ad organizzare eventi dedicati alla cultura e alla lettura perché intendiamo garantire anche queste tipologie di attività alla città. Gallipoli non è mai stata così attenta a questo settore: con il prestigioso nome di Catena Fiorello Galeano diamo il via alle presentazioni per questo nuovo anno”.

Catena Fiorello

Ha pubblicato con Rizzoli Casca il mondo, casca la terra (2011), Dacci oggi il nostro pane quotidiano (2013) e Un padre è un padre (2014).

Per Giunti: L’amore a due passi (2016), Tutte le volte che ho pianto (2019), Amuri (2021) e Cinque donne e un arancino (2020) primo capitolo della saga “Le signore di Monte Pepe”, a cui ha fatto seguito I cannoli di Marites (2022). Dal suo romanzo di successo Picciridda (Giunti 2017) è stato tratto l’omonimo film per la regia di Paolo Licata.

L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con Lido San Giovanni e Lions Club Gallipoli.

(Ph Luca Brunetti)