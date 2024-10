L’assurda pretesa di conoscere la verità, con Pirandello in lingua salentina torna “Popcom”

Al via la seconda edizione di “PopCom”, rassegna teatrale organizzata a Maglie da Chiari di Luna e Corte de’ Miracoli.

Primo appuntamento è “Così è (se vi pare)”, uno dei capolavori di Luigi Pirandello – ma tradotto in lingua salentina – oggi alle 20.45 presso il teatro “Corte de’ Miracoli”, e in replica sabato alla stessa ora e domenica alle 17.45.

Una commedia messa in scena per la prima volta nel 1917, a raccontare l’impossibilità pratica di conoscere la Verità per il fatto che questa non è una sola – come Pirandello tratteggerà mirabilmente in “Uno, nessuno e centomila” – ma è moltiplicata dagli sguardi degli altri. Con lo scrittore siciliano a farsi beffe della pretesa dell’essere umano di poterla approcciare. Il titolo stesso dell’opera è infatti uno sberleffo ironico: “Cosi è”, quasi un amen rassegnato, seguito però da un “Se vi pare” tra parentesi che spariglia tutte le carte.

Traduzione e regia di Massimo Giordano, sul palco Sara Antonazzo, Sofia Cianci, Matteo Colazzo, Domenica Coricciati, Francesco D’Autilia, Anna De Simeis, Antonio Geusa, Raffaele Gili, Samanta Piri, Riccardo Reho, Matteo Ricciardi, Sandra Sansone. Assistente alla regia Paola Gorgoni, costumi Claire Vallet, luci e suono Giuseppe Resta.

Ticket d’ingresso 12 euro, prevendita online su diyticket.it, info e prenotazioni 391.3119716 e 328.0410603.