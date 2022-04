“Villa Serena” va in scena al Teatro Apollo di Lecce, la commedia brillante in due tempi fa il bis

Dopo il successo dello scorso 1 aprile, torna in scena la Commedia brillante “Villa serena” in due tempi al Teatro Apollo di Lecce. Lo spettacolo è previsto per il prossimo 11 maggio, ore 20:30. In collaborazione con APMARR e AMA Lecce, l’incasso netto della vendita dei biglietti sarà devoluto alle due associazioni.

A mettere in scena la commedia scritta e diretta da William Fiorentino è il Gruppo teatrale Corte Dei Musco. L’opera è ispirata a Jalouse di Bisson e racconta le vicende di una giovane coppia, fesca di matrimonio che va ad abitare a Villa Serena. Ma a mettersi di traverso ad una vita tranquilla è la continua gelosia di lei ed il resto è tutto da vedere.

Ad interpretare Corrado ed Elena, i due protagonisti, saranno Diego Bevilacqua e Valeria De Vitis. Insieme a loro anche Adriana Antonucci, Sergio Mello, Vincenza Caiulo, Tommaso Tempesta, Francesco Capoccia, Lucia Gabrieli e Antonio De Vitis.

Per avere informazioni e per acquistare i biglietti, il numero da contattare è il 3393227227. Il prezzo per la platea è 10 euro, mentre per il palco 8 euro.