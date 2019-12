‘La Musica come dono’, a Lecce il concerto di beneficenza per Natale con don Gianni e don Nando

Non c’è Natale senza concerto e quello che si terrà nella Chiesa di San Bernardino Realino a Lecce, sabato 14 dicembre, alle 19.30, si annuncia come uno degli eventi più attesi delle festività che metterà insieme musica, intrattenimento e tanta, tanta, tanta solidarietà.

Già il titolo, ‘Concerto di Natale – la Musica come dono’, svela il senso di un appuntamento che giunge alla sua seconda edizione e che è stato organizzato dall’associazione ‘Cuore e mani aperte verso chi soffre onlus’ di don Gianni Mattia insieme all’associazione ‘Sono libero di amare onlus’.

Il concerto, il cui ingresso nel pieno spirito del Natale è assolutamente libero, vedrà l’esibizione di 4 cori diretti dal Maestro Massimo Stefano Scardia, fagottista, direttore d’orchestra, compositore, specializzato in MusicArTerapia della Globalità dei Linguaggi, convinto sostenitore che il canto sia una forma di terapia dell’anima, noto nel Salento come il ‘maestro dei cori’ per la sua innata capacità di armonizzare i gruppi di cantori tirando fuori il meglio dalla loro passione.

Il Concerto ospitato nella chiesa di Don Nando

Regalare un sorriso a chi soffre, offrire come dono la Musica. Con questi intenti, l’associazione ‘Cuore e mani aperte per chi soffre Onlus‘ e l’associazione ‘Sono libero di amare onlus’ (l’associazione che prende il nome dal libro di Francesco Sala ‘Sono libero di amare, la mia vita con la SLA’ edito da Mondadori) hanno organizzato l’evento musicale natalizio presso la chiesa di San Bernardino Realino di Lecce; un concerto di Natale a scopo benefico, grazie all’accoglienza del parroco don Nando Capone.

Lo spettacolo vedrà la suggestiva esecuzione di brani natalizi, per la durata di circa un’ora. L’evento è rivolto a tutti i bambini e ai piccoli ospiti dei reparti pediatrici e delle Case Famiglia che hanno aderito all’iniziativa. Cinque strumentisti eseguiranno brani dal vivo: alla Chitarra M° Matteo Costantini, al Basso Vincenzo Esperti, alle Percussioni Edoardo La Spada, alle tastiere Patrick Greco e Charlotte Albano, alla chitarra acustica Francesco Immorlano.

Ben quattro i cori, come dicevamo, che saranno diretti dal Maestro Massimo Stefano Scardia:

Canta ca te passa , un coro di 39 coristi, fondato 10 anni fa da un gruppo di amici, professionisti in altri settori, che volevano scaricare la tensione della quotidianità con la loro passione: il canto;

, un coro di 39 coristi, fondato 10 anni fa da un gruppo di amici, professionisti in altri settori, che volevano scaricare la tensione della quotidianità con la loro passione: il canto; Canterò per te , un coro di 18 coristi, nato 5 anni fa dall’idea di un gruppo di amici che, ad un concerto del Maestro Scardia, decisero di diventare un vero gruppo di cantori;

, un coro di 18 coristi, nato 5 anni fa dall’idea di un gruppo di amici che, ad un concerto del Maestro Scardia, decisero di diventare un vero gruppo di cantori; Simply God , un coro di 20 coristi, nato sei anni fa dalla volontà del parroco della Chiesa Madre di Squinzano, don Nicola Macculi;

, un coro di 20 coristi, nato sei anni fa dalla volontà del parroco della Chiesa Madre di Squinzano, don Nicola Macculi; Do Re Mi, il coro dei bambini nato nell’aprile del 2018 dal desiderio del Maestro Scardia di condividere la meravigliosa esperienza corale con quelli che sono i destinatari privilegiati della musica: i bambini!

Il concerto sarà presentato dal prof. Emilio Filieri in collaborazione con Marianna Serafino. A fine spettacolo ci sarà una piccola sorpresa per i bambini presenti.

L’iniziativa vede il patrocinio del Comune di Lecce, della Diocesi di Lecce, della Asl di Lecce e dell’Ordine dei Medici di Lecce.