Ugento chiude l’estate a suon di musica, Le Vibrazioni festeggiano 20 anni di carriera in Salento

Tutto pronto per i festeggiamenti. A celebrare i primi 20 anni di carriera de Le Vibrazioni sarà anche il Salento in occasione della celebrazione dei Santi Medici a Ugento.

Il concerto previsto in piazza Italia, a partire dalle ore 21:30 di domenica 29 settembre, porta Francesco Sarcina e soci nel Tacco dello Stivale e rientra nel 1999-2019 Tour. L’evento, con ingresso gratuito, è organizzato dal Comitato Festa del comune salentino, con la collaborazione dell’Assessorato allo Spettacolo e alle Politiche Giovanili, con il coordinamento artistico di Bestproduction.

Sulla scena musicale da ormai 20 anni, Le Vibrazioni sono una delle band più longeve del panorama italiano. Dal 1999 ad oggi la strada è stata lunga, ma Sarcina e compagni hanno sempre mantenuto inalterata la passione per il rock e per gli anni ’70. Loro sono solo quattro amici che hanno deciso di presentarsi al grande pubblico con il singolo “Dedicato a te”.

Da lì il primo album Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda, nel 2003. Il loro lavoro di debutto, intitolato come il nome del gruppo, è stato subito boom di vendite e li ha lanciati tra i grandi della musica italiana.

Dopo tanti altri singoli di successo, come “Ovunque andrò”, “Sono più sereno”, “In una notte d’estate”, ed una parentesi da solista del front man del gruppo, nel 2017 è arrivata la reunion della formazione originale che li ha portati dritti a Sanremo 2018 con il brano “Così Sbagliato”.

E nel 2019 non potevano non celebrare i 20 anni di carriera: per la prima volta, il gruppo unirà il rock graffiante alla musica classica, grazie agli arrangiamenti di Beppe Vessicchio, in un tour tutto dedicato.

Un live da non perdere, che chiude l’estate di Ugento.