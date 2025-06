La Pizzica rivive in Piazza Italia: “I Pizzicati” incantano Lecce il 22 Giugno

Il battito ancestrale del tamburello, l’energia incontenibile delle danze e la melodia ipnotica del violino torneranno a vibrare nel cuore di Lecce domenica 22 giugno in un evento che celebrerà la più autentica e sentita delle tradizioni salentine: la pizzica.

L’amministrazione comunale organizza un attesissimo concerto in Piazza Italia, che vedrà protagonisti ” I Pizzicati”, un gruppo acclamato per la sua capacità di mantenere viva la fiamma di questa danza terapeutica e liberatoria.

Il capoluogo del Salento sarà la culla della pizzica, una forma d’arte che va ben oltre la semplice musica e danza. Nata come rito catartico per liberare le “tarantolate” dal morso simbolico della tarantola e dai malesseri esistenziali, la pizzica si è evoluta nel tempo, pur mantenendo intatta la sua forza evocativa e la sua capacità di aggregazione. Un linguaggio universale che parla di passione, di dolore, di gioia e di liberazione, un ponte tra il passato e il presente che continua a incantare generazioni.

“I Pizzicati”, con la loro profonda conoscenza della tradizione e la loro innata capacità di coinvolgere il pubblico, si confermano tra i più fedeli custodi di questo patrimonio immateriale. Il loro sound, radicato nei ritmi tradizionali ma arricchito da sfumature contemporanee, promette di trasportare gli spettatori in un viaggio emozionale attraverso le sonorità più autentiche del tacco d’Italia.

Il concerto del 22 giugno in Piazza Italia non sarà solo una performance musicale, ma un’esperienza immersiva che inviterà tutti a lasciarsi andare al ritmo della pizzica, a ballare, a cantare e a riscoprire la forza liberatoria di questa danza.

L’iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Lecce è un chiaro segnale dell’importanza attribuita alla valorizzazione delle proprie radici culturali. Promuovere la pizzica significa non solo celebrare una tradizione, ma anche offrire un momento di aggregazione e di festa per la comunità, attirando al contempo visitatori desiderosi di immergersi nell’autenticità del Salento.

L’appuntamento è per domenica 22 giugno, in Piazza Italia a Lecce. Un evento imperdibile per gli amanti della pizzica, per chi desidera scoprire le sue origini e per tutti coloro che vorranno vivere una serata all’insegna della musica, della danza e della gioia salentina. Che il ritmo abbia inizio!