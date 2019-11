Il ruolo di Leonardo Da Vinci nella Storia dell’Arte, a Lecce un convegno internazionale

Un convegno dal carattere internazionale per discutere del ruolo di Leonardo Da Vinci nella Storia dell’Arte, è quello organizzato dal Dipartimento di Beni culturali dell’Università del Salento, con il patrocinio della Provincia di Lecce, che si si svolgerà giovedì 21 e venerdì 22 novembre nella Sala Conferenze del Rettorato dell’Ateneo salentino in Piazza Tancredi.

Con questa iniziativa, il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università partecipa alle manifestazioni e ai convegni organizzati in Italia e all’estero per il quinto centenario della morte di Leonardo da Vinci. La due giorni del Colloquio internazionale di studi porterà nel capoluogo studiosi di grande prestigio sia italiani (Milano, Perugia, Pavia, Roma), sia provenienti da tutto il mondo: Londra, Colorado, Oxford, New York, Amiens, Patrasso, Ginevra.

“I partecipanti portano avanti differenti istanze metodologiche, ma sono accomunati dall’avere al loro attivo importanti studi su Leonardo senza essere in senso stretto leonardisti. Si ritiene, infatti, che oggi sia indispensabile sottrarre la figura di Leonardo dall’esasperato specialismo in cui spesso è stato relegato, a favore di una considerazione aperta su un orizzonte storico e critico più ampio”, affermano gli organizzatori.

L’idea alla base dell’evento è quella di sfrondare l’immagine di Leonardo dalla retorica del “genio universale”, per rivendicarne il ruolo principalmente alla storia dell’arte.

Nel corso dell’iniziativa, proseguono gli organizzatori “Non mancheranno nuove proposte sulle teorie artistiche di Leonardo, rapportate alle effettive opere pittoriche e alla sua cultura filosofica, sulla loro diffusione, sulle sue influenze in aree poco o per nulla indagate dagli studi vinciani, come Napoli e l’Armenia. Una assoluta novità, sostenuta da Piergiuseppe Anselmi, sarà l’attribuzione leonardesca delle Antiquarie Prospetiche Romane. La presenza di chair di grande prestigio a presiedere le varie sezioni (Francis Ames-Lewis, Philippe Sénéchal, Marco Tanzi) garantisce che anche la fase di discussione sarà particolarmente impegnata e innovativa”.

Domani, intanto, presso la sala conferenze di Palazzo Adorno si svolgerà la conferenza stampa di presentazione alla quale prenderanno parte: il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva e i docenti Chrysa Damianaki e Angelo Romano, ideatori e organizzatori scientifici del Colloquio.