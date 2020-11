Aperte le iscrizioni a “ConVersiAvo”, il concorso letterario dell’Associazione Avo di Copertino

L’Associazione Volontari Ospedalieri A.V.O. “San Giuseppe Moscati”, che opera nel Presidio Ospedaliero di Copertino, ha organizzato la prima edizione del Concorso Letterario “ConVersiAvo”. Solidarietà, altruismo e responsabilità sociale, sono solo alcuni dei valori portanti sui quali il sodalizio ha inteso tracciare il proprio percorso, con l’obiettivo di offrire sollievo ai pazienti attraverso una presenza amica.

Il volontario A.V.O. è una persona che dedica gratuitamente parte del proprio tempo al servizio delle persone ricoverate nelle strutture sanitarie, conversando e regalando sorrisi, ascolto e sostegno.

L’emergenza epidemiologica, di fatto, ha interrotto ogni contatto tra volontari e pazienti, costringendo, in molti casi, questi ultimi, a vivere giornate interminabili e, spesso, in totale isolamento.

Il concorso letterario rappresenta, quindi, per l’associazione, l’occasione per far sentire la propria presenza sul territorio in un periodo in cui, attese le misure anti-Covid, le corsie d’ospedale non sono percorribili dai propri volontari, promuovendo elaborati inediti attraverso i quali condividere esperienze, emozioni e stati d’animo, consapevole del ruolo fondamentale che le parole ricoprono all’interno della relazione con l’altro.

Due sezioni

Sono previste due sezioni: poesia e lettera, ispirate alla mission, anche alla luce del difficile periodo di grave emergenza che ha travolto la vita di ognuno di noi. A tal fine, i partecipanti potranno farsi ispirare dal seguente incipit: “Ti è mai capitato di aiutare qualcuno a non sentirsi solo? Sei stato sostenuto da qualcuno in un momento di difficoltà? Vuoi condividere con qualcuno la tua particolare esperienza di sanitario/paziente/familiare? Cosa aspetti?! Esprimiti con versi Avo!”

Una giuria, presieduta da Roberto Marangione, presidente dell’A.V.O. di Copertino e composta da membri del direttivo, autori e docenti, selezionerà le opere pervenute. Ci sarà anche una “menzione speciale” affidata al noto poeta e paesologo Franco Arminio.

Le iscrizioni

Le opere dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail ConVersiAvo.copertino@gmail.com entro le 23.59 del 31 dicembre 2020. I vincitori verranno premiati in occasione di uno degli eventi natalizi in programma.

Il concorso “ConVersiAvo”, libero e gratuito, sarà coordinato da Alberta Fina, ideatrice dello stesso e volontaria.

Per informazioni: cell. 320.3386786 mail: ConVersiAvo.copertino@gmail.com Il regolamento del concorso sarà consultabile sulla pagina fb AVO Copertino e sulla pagina fb ad esso dedicata.