Sky Cinema sceglie il Salento: la commedia “Cops” porta Bisio, Rocca e Sermonti nel leccese

Nardò, Galtina, Acaya e San Vito dei Normanni: sono queste le città scelte per “Cops – Una banda di Poliziotti”, la nuova commedia di Sky Original in due appuntamenti che andranno in onda domani 14 dicembre e lunedì 21 dicembre. Un vero e proprio tour di alcune delle città più caratteristiche del Salento che approda sul piccolo schermo, ancora una volta, segno di un interesse sempre crescente da parte del mondo dello spettacolo verso il Tacco dello Stivale.

Girato in Puglia tra maggio e giugno 2019, la commedia è diretta da Luca Miniero, che firma anche la sceneggiatura insieme a Giulia Gianni, Andrea Maganni e Gina Neri. Cast d’eccezione a interpretare i protagonisti della pellicola: Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito.

Ispirato alla pellicola svedese “Kops”, del 2013, il film è ambientato nella fittizia cittadina di Apulia, un piccolo centro del Sud Italia a pochi chilometri da Lecce. A causa dell’assenza di crimini, il commissariato di zona è destinato a chiudere e per il gruppo di poliziotti protagonisti c’è solo una possibilità per non essere licenziati: architettare loro stessi dei reati in città.

Durante le riprese sono state utilizzate 6 unità lavorative pugliesi. Il film, prodotto da Sky e Banijay Italia, con la produzione esecutiva di Picture Show in associazione con Memfis Film, rientra nell’accordo di cooperazione triennale per la realizzazione integrata di servizi pubblici finalizzati alla valorizzazione, promozione, comunicazione della Puglia come destinazione turistica e come industria culturale e cinematografica, sottoscritto tra l’ARET Pugliapromozione e la Fondazione Apulia Film Commission.

Nardò nel trailer della commedia

Da qualche giorno, è in onda su Sky il trailer della commedia che mostra la città di Nardò: “in vetrina” si notano subito piazza Salandra e piazza Pio XI. Per la serie in due episodi è stato utilizzato il centro storico del comune salentino, oltre all’area intorno alla masseria Brusca e Torre Inserragio.

“Il cinema e la fiction – fa notare con soddisfazione l’assessore allo Sviluppo Economico e al Marketing del Comune di Nardò Giulia Puglia – ci portano ad arricchire un aspetto della nostra identità territoriale. Queste importanti produzioni per il piccolo e il grande schermo, infatti, hanno reso lo stesso territorio un vero e proprio prodotto culturale”.