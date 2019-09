La musica come terapia dell’anima, l’open day del maestro Massimo Scardia per il coro dei piccoli ‘Do Re Mi’

Quando la musica incontra la passione, nascono idee meravigliose, anche per i più piccini. Il maestro Massimo Scardia venerdì 20 settembre 2019, alle ore 16.30, presso il nuovo seminario, in via Stomeo 9 a Lecce (zona Castromediano), attende genitori e bambini per un Open Day.

Il maestro Scardia dirige il coro dei piccoli “Do Re Mi”, dai 5 ai 12 anni, e per l’occasione spiegherà alle famiglie come iniziare un nuovo anno insieme, all’ insegna della musica e della condivisione corale.

Il Progetto si basa sull’educazione vocale e l’inserimento del bambino in un gruppo di lavoro (coro insieme con la musica), supportato dalle competenze acquisite attraverso il metodo della MusicArTerapia della Globalità dei Linguaggi, che ha permesso al maestro di elaborare un metodo personalizzato nell’insegnamento del canto.

Ogni momento musicale mette in risalto il carattere, la sensibilità, la dolcezza, la gioia, la concretezza e la tristezza, creando reazioni involontarie emo-tono-foniche. Da qui la relazione tra i 4 elementi (Aria, Acqua, Fuoco e Terra) e la Musica.

È un percorso formativo durato anni e perfezionato con l’esperienza, che oggi il maestro Scardia vuole condividere.

Durante gli incontri i bambini si approcceranno all’esperienza del canto corale, attraverso il gioco, il movimento, il corpo, l’ascolto….tutti elementi indispensabili per aiutare il bambino a scoprire la propria creatività e ad esprimerla, attraverso il canto.

La lezione dimostrativa e totalmente gratuita. Per info 3476990828.