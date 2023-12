Lecce si prepara a ospitare “Cortili aperti a Natale”

Lecce è pronta ad ospitare la nuova edizione di “Cortili aperti a Natale”, in programma nel capoluogo salentino sabato 30 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 20.30.

L’edizione delle feste, del classico appuntamento primaverile che svela a visitatori e turisti la bellezza dei cortili dei palazzi nobili del centro storico, è realizzata dall’Associazione Dimore Storiche Italiane – sezione Puglia, con il sostegno del Comune di Lecce ed è una delle iniziative di punta del cartellone “Natale a Lecce”, promosso dall’Amministrazione comunale.

«Siamo alla quarta edizione – spiega l’assessore allo Spettacolo Paolo Foresio – di Cortili Aperti a Natale, oramai uno degli appuntamenti più attesi della nostra programmazione del periodo delle feste. Di questa versione natalizia della celebre manifestazione primaverile vado particolarmente orgoglioso, perchè grazie alla fruttuosa sinergia con ADSI Puglia riusciamo ad offrire un itinerario suggestivo nel cuore antico della città capace di soddisfare la curiosità dei visitatori ma anche degli stessi residenti che hanno la possibilità di scoprire scorci di Lecce privati e poco conosciuti. L’abbinamento poi con musica, teatro, libri, mostre risulta avere sempre un’ulteriore capacità attrattiva».

Gli appuntamenti

Ogni cortile è la tappa di un percorso che parte idealmente da Porta San Biagio e prosegue in via dei Perroni dove si possono visitare Pollicastro boutique hotel, con le opere di Roberto Miglietta e palazzetto Palmieri che alle 17.30 si riempie delle note del sax di Roberto Gagliardi mentre continuando in via Aragona ci si sofferma ad ammirare la “Natività nell’arte” della Galleria d’Arte Ship in.

A Palazzo Lecciso, in via del Palazzo dei Conti di Lecce, è esposta “L’arte salentina della cartapesta” di Roberta Guarascio e sempre sulla stessa strada, alle 10.30, 11.30, 17.30 e 18.30 Palazzo Morisco accoglie l’associazione Rote pacce con “Le tradizioni salentine nel canto e nella poesia”. Palazzo Tamborino Cezzi, in via Paladini, è il palcoscenico della canzone napoletana, grazie alla voce e alla chitarra di Franco Tommasi (che si esibisce alle 10.30, alle 12, alle 17.30 e alle 19); proseguendo, invece, si arriva a Palazzo Brunetti che allieta i visitatori con le note di “Jingle bells in swing” di Evening class jazz (ore 11, 12.30, 17 e 19.30).

Anche in via Marco Basseo si aprono due dimore storiche: a Palazzo Bernardini ci si immerge nel canto e nella danza (alle 11) con Antonio Mariano (al pianoforte) e Sarah Raffaella Montedoro (danza e violino) che replicano alle 17 a Palazzo Sambiasi seguiti, alle 17.30, dal concerto teatrale “Siamo attori saltimbanchi” a cura di “Prosarte” Laboratorio Teatrale.

La Fondazione Palmieri, in vico dei Sotterranei (alle spalle del Duomo), ospita due appuntamenti: alle 11.30 Fabiana Renzo con le sue “Storie ad alta voce; letture animate di albi illustrati” e, alle 17.45, “Maria Callas una voce, un mito nel centenario della nascita” a cura di Eraldo Martucci.

Palazzo Rollo, in corso Vittorio Emanuele II, alle 11 si apre alle note di “Nite city for Christmas”, progetto di Ciki Forchetti, alle 17.30 allo swing di Sweat beat trio di Salvatore Pandarese e la sua band. Giochi di luce e mapping a cura di ArtWork avvolgono i visitatori dalle 17 alle 20 nel chiostro dell’Antico Seminario in piazza Duomo mentre in via delle Giravolte Palazzo Sant’Anna accoglie “Il Borgo dei segreti apre le sue porte: i ricordi e la sua storia”, mostra permanente di Ugo Tapparini.

Palazzo Bozzi Corso, in via Umberto I, ospita un workshop di scultura e i presepi artigianali fanno bella mostra di sé nella chiesa di Santa Maria della Nova, in via Idomeneo. Infine, alle 11 “Raise Your Voice” con Sarah e Serena Quarta e, alle 19.30, il concerto di Natale a cura del Coro dei Cantori di Ippocrate nella chiesa di Santa Chiara in piazza Vittorio Emanuele II.

Orari di visita: dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 20.30.