“Cronache della Restanza”, al Parco Naturale di Torcito un incontro con Savino Monterisi

Torna il 17 Ottobre l’appuntamento con la rassegna “Il futuro del verbo restare”- camminamenti civiculturali del La Scatola di Latta, Fucina Salentina e A scuola per restare per il CSV BR-Le Volontariato nel Salento.

Protagonista di questa edizione il Parco Naturale Archeologico di Torcito, dove, alle 15:15 di sabato 17 ottobre tra conversazioni e riflessioni, lo scrittore Savino Monterisi leggerà alcuni passi tratti dal suo libro “Cronache della restanza”.

Pagine che parlano di partenze e ritorni: l’Abruzzo come il Salento e ogni area geografica periferica. I suoi scritti raccontano di sassi e Morrone, di antichi mestieri e ferrovie in disuso, di caprioli e Appennini, di cinghiali e pastori, di alberi e donne forti, di neve, d’infanzia.

“Il libro è la storia di un ritorno. Un condensato di vita, riflessioni, sfoghi, lacrime, baci, sorrisi, lotte, sofferenze”. Restare nelle aree interne italiane è una sfida ambiziosa che non è facile affrontare e che, a volte, si trasforma in un resistere.

All’incontro sono invitate a intervenire Associazioni, organizzazioni di volontariato, figure professionali che vivono la restanza (ambientale, culturale, artigianale, imprenditoriale, attivista ecc.) nel Salento. Gli interventi, le condivisioni, gli scambi sul tema avverranno durante le varie “fermate” della conversazione-camminata tra le “Cronache della restanza” in una naturale formazione di “tavole rotonde umane”.

In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà presso il Museo dell’Arte Olearia Ubaldo Villani.

Il Progetto dei Camminamenti si inscrive nell’ambito di Strade Volontarie –Festival Del Volontariato del CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento in previsione dal 2 al 5 dicembre.

La “Restanza” è filo conduttore di questa II edizione del Festival ricca di eventi culturali e artistici; “Restare” diventa una galleria di attori vivi che creano valore sociale ed economico per la propria comunità; un’affermazione sostenuta da uno studio condotto dal CSV Brindisi Lecce-Volontariato nel Salento, che guarda a giovani e volontari per rifondare il valore del Territorio e ripartire con nuove scommesse, avvicinando nello stesso tempo le comunità all’opera dei volontari.

Per partecipare all’iniziativa sono richiesti l’obbligo di mascherina e la prenotazione via mail all’indirizzo scatoladilatta2014@gmail.com, accompagnati da: nome e cognome, numero di telefono, paese di provenienza. Solo chi riceverà conferma di prenotazione potrà partecipare al camminamento.

Savino Monterisi

Savino Monterisi è un giornalista, guida ambientale escursionistica e attivista politico abruzzese. Nato e cresciuto a Sulmona, dopo gli anni romani dell’università ha deciso di tornare a vivere nella sua valle in via di spopolamento. Nella vita si occupa di ambiente e lotta alle grandi opere. Scrive per il giornale “Il Germe“, ha collaborato con il quotidiano “il Manifesto” e la rivista “Gli Asini“. Nel tempo libero fugge in montagna. Il suo blog è www.cronachedellarestanza.it.