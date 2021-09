“Dante ecologo e poeta nel mondo”, alla Biblioteca Bernardini un evento sul Sommo Poeta

Nella serata di domani, con inizio alle ore 18.00, presso la Biblioteca Bernardini, in Piazzetta Carducci a Lecce, verrà presentato “Dante ecologo e poeta nel mondo. Illustrazioni ‘divine’ di Gustave Doré”, un progetto di Virginia Valzano Biliotti e Gabriella Sartor Zanzotto, con la collaborazione di Sonia Biliotti Zanzotto, Elisa Biliotti, Aurora Valzano Pinnetta, Alice D’Arpa Lucarella; l’animazione delle illustrazioni “divine” e montaggio video di Elio Paiano e le musiche di Andrea Gargiulo, Mauro Durante (CGS) e Daniele Durante. La voce narrante sarà quella di Antonio Della Rocca.

La registrazione audio-video del saggio “Dante ecologo e poeta nel mondo”, accompagnata da un originale sottofondo musicale creato ad hoc dal maestro Andrea Gargiulo di MusicaInGioco, si propone di agevolare, attraverso il piacevole ascolto, la più ampia conoscenza, accessibile a tutti, della poesia di Dante e del suo amore per la Natura.

Il lavoro è incentrato anche sulle illustrazioni della Divina Commedia realizzate dall’importante incisore francese Gustave Doré tra il 1861 e il 1868; opere di grande potenza visiva che hanno goduto e godono tuttora di grande notorietà e fortuna editoriale, ma che oggi, grazie a questo innovativo progetto, vengono presentate al pubblico in una nuova veste. A esse, infatti, le autrici hanno voluto dare vita con l’animazione delle immagini, mediante l’utilizzo delle moderne tecnologie digitali ed un originale sottofondo musicale con il proposito di rendere più attuali e coinvolgenti, soprattutto per le giovani generazioni, le scene rappresentate dall’artista e l’alto messaggio di Dante poeta ed ecologo.

Le animazioni sono accompagnate dalle musiche di Mauro Durante del Canzoniere Grecanico Salentino (pluripremiato nel mondo, in testa alle classifiche mondiali di musica folk) e di Daniele Durante, direttore artistico della Fondazione La Notte della Taranta (il più grande festival di musica popolare d’Europa), prematuramente scomparso di recente, a cui l’intero progetto è dedicato.

L’iniziativa è stata realizzata attivando una nutrita partnership che annovera molti giovani, strutture di ricerca pugliesi e nazionali e numerose associazioni culturali ed ambientaliste.

“Il risultato – come scrive anche Massimo Bray, assessore alla cultura della Regione Puglia e presentatore della manifestazione – è un prodotto multimediale capace di coniugare alla bellezza dell’opera dantesca e delle illustrazioni di Doré un accurato inquadramento scientifico e la ricchezza del patrimonio culturale della musica salentina: un prodotto, dunque, in grado di far interagire letteratura, arte, musica e approfondimento attraverso le nuove tecnologie, offrendo agli utenti un nuovo modo di guardare all’inestimabile lascito culturale che la Divina Commedia rappresenta per tutti gli italiani e per gli appassionati, nel mondo, dell’opera del Sommo Poeta.