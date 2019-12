I luoghi del Salento debuttano all’Opera, “Didone ed Enea” porta la Grotta dei Cervi tra mito e realtà

Per la prima volta i luoghi del Salento salgono su un palco d’opera, tra mito e realtà. Va in scena il 17 dicembre al Teatro Apollo di Lecce “Dido and Aeneas”, l’opera in tre atti, capolavoro del teatro musicale barocco dell’inglese Henry Purcell, su testo di Nahum Tat. Tra le tante caratteristiche uniche dell’opera dedicata a Didone ed Enea spicca la presenza della Grotta dei Cervi di Porto Badisco, luogo unico al mondo, definito dal National Geographic come la “Cappella Sistina del Neolitico”.

L’opera, infatti, è scenicamente ambientata sulle coste salentine, tra Porto Badisco, dove la tradizione vuole che Enea sia approdato, e Castro, dove le ultime scoperte del tempio di Minerva rispondono più fedelmente al luogo dove Virgilio colloca lo sbarco. Sarà il videoediting a farla da padrone, per una scenografia innovativa che ripropone i luoghi dell’Eneide nel Salento, ricreando fedelmente le scene epiche dello sbarco tra grotte e terre incontaminate.

Grazie all’intesa tra la Soprintendenza ai Beni archeologici, culturali e paesaggistici di Lecce, Brindisi e Taranto ed il SIBA dell’Università di Lecce con la Proloco di Gallipoli, sarà proprio la Grotta dei Cervi a costituire, dunque, uno dei passaggi sensazionali della scenografia virtuale (progettata da Emys Ambiente e costruita Studio Springo) per la messa in scena dell’opera.

Tanti gli attori che presteranno la voce ai personaggi dell’opera. A fare il suo ingresso, per la prima volta, sul palco di un’opera sarà Antonio Caprarica, con uno stile uniche che tesse parallelismi tra l’Inghilterra della Regina Victoria, protagonista del suo ultimo romanzo edito da Sperling & Kupfer “La Regina Imperatrice – Intrighi, delitti, passioni alla Corte di Victoria”, gli anni dell’Eneide virgiliana e i giorni nostri. Debutta, poi, nel personaggio di Didone il soprano Rachele Stanisci, voce di origine salentina e apprezzata a livello internazionale tra i più prestigiosi teatri d’opera del mondo

“Didone ed Enea – Tra mito e realtà” è prodotto da PROLOCO DI GALLIPOLI in partenariato con ASSOCIAZIONE MUSICALE PARSIFAL (Mesagne BR), ASSOCIAZIONE IL MUSICANTE (Gallipoli LE), ASSOCIAZIONE EMYS AMBIENTE (Gallipoli LE) ed è stato finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma Straordinario in materia di Cultura e Spettacolo.

Prezzi ed Info

Informazioni su ticket e orari su:

Facebook: @DidoneEdEneaTraMitoERealta

Instagram: @didoneedenea

Sito web: http://www.didonenea.it

Email: info@didonenea.it