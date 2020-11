Dieci donne “Imperfette”, dall’Inghilterra vittoriana arrivano al BookCity di Milano

“Le Imperfette. Storie di donne nell’Inghilterra vittoriana e post vittoriana” è un lavoro di recupero e valorizzazione di dieci racconti di autori e autrici inglesi pubblicati su riviste inglesi e in raccolte di racconti dal 1894 al 1922, tradotti per la prima volta in lingua italiana dalla leccese Emanuela Chiriacò ed edito da Pe (Primiceri Editore – Collana Classici).

Il volume sarà presentato per la prima volta domani, venerdì 13 novembre, alle 17, in diretta streaming sul sito di BookCity Milano. All’evento curato dal portale di cultura e vivere sostenibile Zest Letteratura Sostenibile, inserito nel programma ufficiale dell’edizione 2020 di BookCity, parteciperanno Emanuela Chiriacò, la critica letteraria Paola Del Zoppo, autrice del saggio conclusivo contenuto nella pubblicazione e la scrittrice romana Emanuela Cocco (come moderatrice). La diretta si potrà seguire online.

Il progetto, nato con lo scopo di tratteggiare donne diverse per età, carattere, cultura e provenienza in procinto di sposarsi, già sposate, in fuga o in relazioni fuori dall’istituto matrimoniale, traccia l’evoluzione sociale del ruolo femminile dalla tradizione vittoriana alla nascita della New Woman, e segna il passaggio letterario dal racconto di impianto classico vittoriano al modernismo con i primi esempi di flusso di coscienza.

La raccolta contiene: “Il Cuore Fedele (A Faithful Heart)” di George Moore, “Inguaribile (Irremebiable)” di Ella D’Arcy, “Il Desiderio Più Profondo (Thy Heart’s Desire)” di Netta Syrett, “Terra Incognita (Virgin Soil)” di George Egerton, “Il Povero Diavolo (A Poor Stick)” di Arthur George Morrison, “Un Inquilino Perfetto (The Prize Lodger)” di George Gissing, “L’Associazione (A Society)” di Virginia Woolf, “Genio (Genius)” (l’unico già tradotto in italiano) di Elinor Mordaunt, “Lena Wrace2” di May Sinclair e “La Donna Con Le Mani in Mano (The Woman Who Sat Still)” di Parry Truscot.

A spiegare la scelta del titolo, ispirato dal primo verso della poesia “Edge” di Sylvia Plath “A woman is perfected”, è la coordinatrice del progetto, Antonia Santopietro (Literaria Consulenza Editoriale).

Uscito il 23 ottobre, il libro è disponibile in libreria su ordinazione, sul sito della casa editrice (www.primincerieditore.it), e negli store online (Feltrinelli, IBS, Libreria Universitaria, Hoepli, Libroco).

L’autrice

Emanuela Chiriacò è traduttrice. Collabora alla redazione del portale Zest Letteratura Sostenibile/Tellus|Quaderni di Letteratura, Ecologia, Paesaggio, per il quale scrive recensioni e traduce articoli. Ha pubblicato i racconti “Fame da Bue” nell’antologia “Non ti resisto” edito da Emma Books (Concorso Donna nel Quotidiano – Literaria Consulenza editoriale & Agenzia Letteraria, 2017), “Il nero assottiglia anche la notte”, “Uastasignu”, “Uno”, “Fish” e “Affetti feroci, amati rancori” sulla rivista Fili d’aquilone, e “Mièrum” nell’antologia Racconti divini (Giacovelli editore, 2018). Ha tradotto e pubblicato i racconti “A respectable woman (Una donna rispettabile)” di Kate Chopin (Emmazine il magazine di Emma Books), e “The kiss (Il bacio)” di Kate Chopin (Zest Letteratura Sostenibile).