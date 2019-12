La Puglia mette in scena Pinocchio di Matteo Garrone. Ecco dove vedere il film con Benigni a Lecce

Una favola che ha incantato intere generazioni, un grande classico che fa il suo ritorno trionfale nelle sale cinematografiche a firma di nomi importanti nel panorama dell’arte italiana. Torna nelle sale Pinocchio, il film basato sulla storia uscita dalla penna di Collodi e che la Disney ha reso ancora più grande e conosciuto in tutto il mondo. E questa volta a fare da scenario al lungometraggio che vanta, oltre al Premio Oscar Roberto Benigni, alcune delle più brillanti stelle del cinema italiano, è la Puglia.

Di generazione in generazione, la storia del burattino di legno dal naso lungo ha affascinato grandi e piccini, ed ancora una volta metterà d’accordo tutti i membri della famiglia che decideranno di andare al cinema durante le vacanze di Natale. Da giovedì 19 dicembre l’atteso Pinocchio di Matteo Garrone torna nelle sale italiane, con protagonisti Roberto Benigni nei panni di Geppetto, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini nei panni del Gatto e della Volpe, Gigi Proietti che recita Mangiafuoco ed il giovane Federico Ielapi nei panni di Pinocchio.

Sette settimane in giro per la Puglia, una lavorazione che si avvale delle bellezze del Tacco d’Italia per un film che colpirà gli spettatori di tutta Italia. Nella scorsa primavera, infatti, sono state le città di Ostuni, Fasano, Monopoli, Polignano, Noicattaro, Altamura, Gravina e Spinazzola a prestare gli spazi per la realizzazione del film.

Dove vedere il film

Grande l’attesa per l’uscita del film anche in Salento, dove le sale si sono già attrezzate per la proiezione della pellicola dal cast fuori dal comune.

Doppia scelta per chi decide di vedere il film a Lecce, tra il cinema “Multisala Massimo” ed il cinema “The Space” a Surbo. Il cinema storico del capoluogo salentino debutta il 19 dicembre con tre spettacoli, 16:30 – 18:50 – 21:00, ed anche il The Space mette in programmazione tre spettacoli, 17:15 – 20:30 – 21:30. Non mancheranno, inoltre, le proiezioni del film in provincia di Lecce.

Coproduzione internazionale tra Archimede Film (Italia), La Pacte (Francia) e HanWay Film (Gran Bretagna), il film si avvale del sostegno di Rai Cinema, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il contributo di Apulia Film Fund della Regione Puglia (267.500 euro, con una spesa sul territorio di 711.666 euro) su risorse del POR Puglia 2014/2020 e con il sostegno di Apulia Film Commission. Per la realizzazione del film sono state impiegate 50 unità lavorative pugliesi