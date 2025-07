Duerive, il Festival delle Storie illumina Tricase con grandi nomi e tante emozioni

Preparatevi a un weekend indimenticabile, perché il festival “Duerive” sta per accendere l’estate salentina con un programma ricco di letteratura, musica e incontri d’eccezione. Dal 25 al 27 luglio, la suggestiva cornice del Castello dei Trane a Tutino sarà il cuore pulsante di un evento imperdibile, e la notizia migliore è che l’ingresso è libero!

Un classico dell’estate salentina tra luoghi, libri e culture

“Duerive: festival delle storie” si conferma un appuntamento irrinunciabile per gli amanti della cultura, un vero crocevia di luoghi, libri, contaminazioni e culture. Sotto la direzione artistica di Graziano Gala ed Emanuele Bosso, e con il fondamentale apporto di Andrea Ciardo, Andrea Di Paola e Serena Colazzo dell’associazione Duerive, il festival promette tre serate intense, portando a Tricase il meglio delle pagine, dei suoni e dei volti del panorama nazionale.

Tre serate, infinite emozioni: il programma completo

Venerdì 25 Luglio: un viaggio nella Puglia e nuove voci letterarie

Il festival prenderà il via venerdì 25 luglio alle 21 con un omaggio alla terra che lo ospita: la presentazione della rivista “The Passenger” dedicata alla Puglia. Annibale Gagliani e Paola Moscardino dialogheranno sulle contraddizioni e le bellezze di questa regione affascinante. A seguire, Gian Marco Griffi, reduce dal successo di “Ferrovie del Messico” (Laurana), tornerà a Duerive in esclusiva per presentare il suo nuovo romanzo, “Digressione“, pubblicato da Einaudi. La serata si chiuderà con il dj set Vinyl Voyage, un coinvolgente viaggio sonoro attraverso 25 anni di vinili, dalla disco house al funky.

Sabato 26 Luglio: tra ispirazioni letterarie e l’unica tappa di Renzo Rubino

Sabato 26 luglio, sempre alle 21, il Castello dei Trane vibrerà di nuove energie. Si inizierà con Federica Brunini (autrice di “Effetto Jane Austen”, Feltrinelli) in un percorso che, sulle tracce della celebre autrice, ci inviterà a un’introspezione profonda. Sarà poi la volta di Valentina D’Urbano che, con il suo “Figlia del temporale” (Mondadori), ci condurrà in una fuga dalle convenzioni sociali attraverso la storia di Hira, la sua protagonista alla ricerca di libertà. Il momento clou della serata sarà l’attesissima esibizione di Renzo Rubino con la sua Sbanda, che farà risuonare le armonie del festival con l’unica tappa provinciale del suo tour estivo.

Domenica 27 Luglio: introspezione, Premio Duerive e il superospite Francesco Montanari

La chiusura del festival, domenica 27 luglio alle 21, sarà un’esperienza di introspezione e confidenze. Carmine Tundo, anima de La Municipàl e – tra gli altri – dei Mundial, racconterà il suo percorso artistico tra palco e penna, e sarà insignito del prestigioso Premio Duerive. Ma l’evento più atteso della serata sarà l’incontro con il superospite del festival, l’attore Francesco Montanari.

Dal carismatico Libanese di “Romanzo Criminale” al potente Savonarola de “I Medici”, Montanari ha saputo regalare infinite emozioni al pubblico italiano. La serata proseguirà con il live acustico di Giulia Imperato e Mario Turco, per chiudere in bellezza con la musica di Stefano Marra & Savior, che con il loro progetto About Ape regaleranno un rituale tribale a colpi di Afro grooves e percussioni ipnotiche.

Un abbraccio di cultura, musica e sapori

Le letture, nel corso di tutte le serate, saranno affidate alla maestria e alla voce autentica di Pasquale Santoro. Il festival non sarà solo un appuntamento letterario e musicale, ma una vera e propria esperienza sensoriale che mescola cultura, degustazioni, drink (con un apposito cocktail creato per l’occasione) e musica. “Duerive” e “Duerive Off” animeranno il Salento negli ultimi giorni di luglio, unendo pubblico, autori di rilevanza nazionale e figure dello spettacolo in un unico, grande abbraccio.

Non mancate a questo appuntamento con le storie e le emozioni! Per qualsiasi informazione, potete contattare il numero 329.3044830.