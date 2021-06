“Elisabetta per sempre Regina”, a Serrano Antonio Caprarica presenta il suo ultimo libro

Si svolgerà sabato 12 giugno, con inizio alle ore 19.00, nel cuore della Grecìa Salentina, presso Furnirussi Tenuta a Serrano di Carpignano Salentino la presentazione, per la prima volta nel Salento, del libro “Elisabetta per sempre Regina”, l’ultimo lavoro letterario del giornalista e scrittore Antonio Caprarica a cui seguiranno altre date nei giorni seguenti.

Un evento voluto e promosso dal Soroptimist Club Maglie Sud Salento, associazione internazionale per l’avanzamento della condizione femminile, la promozione dei diritti umani, l’accettazione delle diversità, che promuove le eccellenze femminili del territorio, per conoscere da “vicino” una donna straordinaria e parlare di “Elisabetta per sempre Regina”, volume edito da Sperling & Kupfer.

Converserà con l’autore Maria Rosaria Buri Barsi che per il suo lavoro di interprete ha più volte incontrato e tradotto sua maestà.

Buri Barsi insieme a Caprarica corrispondente della Rai da Londra per quindici anni, nel corso della serata, condurranno il pubblico presente, tra aneddoti e ricordi in un viaggio nella storia, nei luoghi e tra i personaggi dell’ultima grande dinastia reale attraverso la vita di Elisabetta II, la sovrana che ha regnato più a lungo.

Quando Elisabetta salì al trono, nel 1952, Truman governava gli Usa e Stalin guidava l’Urss. Sette decenni più tardi, dopo la fine dell’Impero britannico, il crollo del comunismo, diverse tragedie collettive e da ultimo, perfino la peggiore pandemia da un secolo in qua, lei è ancora al suo posto, anacronistica nei suoi completi pastello come nella sua rigida etichetta, impassibile di fronte alle tempeste e agli scandali che si sono accumulati nella vita della famiglia reale: dai vari divorzi alla morte di Diana, dai sex affair del principe Andrea alla ribellione di Harry e Meghan.

Caprarica, il maggiore esperto italiano della Casa Reale, ha dedicato un’indagine penetrante e documentatissima, seguendone la storia fin dalla nascita, in ciascuna delle tappe il giornalista, va alla ricerca dell’Elisabetta segreta, dei sentimenti, dei sogni, dei tormenti nascosti dietro la maschera offerta ai sudditi e ai media nelle situazioni ufficiali.

Un’occasione per ripercorrere i momenti più significativi di un regno punteggiato di record e per avvicinare, attraverso un racconto appassionante, una donna straordinaria che, qualunque sarà la sorte della dinastia, sarà regina.

“Per la prima apertura al pubblico in presenza del Soroptmist Maglie Sud – dichiara la presidente del club Giusi Portaluri, abbiamo scelto una meravigliosa struttura ricettiva guidata da una donna, per rendere omaggio alla vita di Elisabetta II, donna straordinaria, ed al suo lungo regno, esempio mondiale di leadership al femminile.”

Il firma copie è a cura della Libreria Idrusa, nel corso della serata si gusterà un cocktail. Ingressi contingentati, info e prenotazioni tel 0836 1975150 Furnirussi.