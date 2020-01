La salentina Erica Occhionero al “Cantante Mascherato”, appuntamento in prima serata su Rai 1

La leccese Erica Occhionero, prenderà parte venerdì sera alla nota trasmissione di RaiUno “Il Cantante Mascherato” dove si esibirà in uno spettacolo di danza in volo, unico nel suo genere.

Erica, 23 anni, è di Cavallino-Castromediano e ha iniziato a studiare danza classica moderna e contemporanea all’età di 6 anni, partecipando a diversi concorsi nazionali e internazionali, conseguendo vari diplomi

Per un incidente stradale ha dovuto interrompere il ballo scoprendo lo Yoga aereo.

“Ho voluto provare e mi sono innamorata di quest’arte che si effettua con un’amaca. Spinta dalla volontà di volare, acquistai un’amaca e la misi in cameretta. Ho iniziato a sperimentare alcune figure, variando dallo yoga e inventandomi la danza aerea: i 3 metri di altezza della mia cameretta iniziavano a essere stretti. Così – prosegue – ho trovato un albero a Cavallino, alto circa 6 metri, e ogni giorno, accompagnata dai miei genitori, mi allenavo. Avendo maggiore altezza ho iniziato a volteggiare con maggior libertà, a provare figure sempre più complesse e a portare la danza che facevo per terra in volo”.

Grazie al progetto “Xcube3D” ha iniziato a presentare le proprie coreografie in diversi spettacoli in giro per l’Italia.

“Non è stato facile, fare tutto da sola senza qualcuno che mi seguisse, senza qualcuno che correggesse i miei movimenti. Ero io l’insegnante di me stessa. Improvvisavo figure, mi registravo, mi rivedevo e cercavo di pulire i movimenti che non mi piacevano”.

Una laurea in matematica

Laureata in Matematica, ha presentato una tesi sulla danza, “Introduzione allo studio del moto di un corpo rigido con applicazione alla danza in Volo”.

Lo scorso ottobre ha partecipato al casting di “Ballando on the road” alla tappa di Altamura alla presenza di Milly Carlucci che è stata particolarmente colpita dalla danza in volo, da qui l’invito per la trasmissione di venerdì prossimo “Il Cantante Mascherato” su RaiUno.