Danza, i sogni di Erica Occhionero tra ospitate in TV e la partecipazione al TEDx di Foggia

Dopo aver fatto conoscere la sua danza in volo tra teatri, eventi e in televisione, nei programmi “La Porta Magica” (duettando con Simone Di Pasquale) e “Ballando on the Road” e ricevendo un successo tale da poter esibirsi alla finale di “Ballando con le Stelle”, Erica Occhionero sarà speaker dell’evento del TEDxFoggia dal titolo “The Age of Care”, il 18 ottobre, presso il Teatro Umberto Giordano.

La partecipazione non si baserà soltanto sul racconto della sua vita, fatta di passioni, cadute e risalite, ma sarà occasione per vederla esibirsi dal vivo con una performance aerea inedita.

“Per me sarà un onore portare sul palco di TEDxFoggia, non solo la mia danza, ma soprattutto la mia storia. Ogni caduta mi ha insegnato a rialzarmi e ogni volo mi ha ricordato che nulla è impossibile. Vorrei che chi mi ascoltasse, potesse percepire come, dalle ferite più profonde, può nascere la forza di tornare a vivere e la libertà di credere ancora nei propri sogni”, ha affermato l’artista.

Di recente, Erica, è stata anche protagonista del programma RaiI “La Porta Magica” parlando a tutto tondo di sé, della sua esperienza a Ballando e ha sfruttato l’occasione perritornare a ballare con i piedi per terra:

“Dopo tanto tempo, tornare a ballare è stato come risvegliare una parte di me che non aveva mai smesso di sognare. È un’emozione difficile da raccontare, ma che ho sentito in ogni battito del cuore. Ringrazio di cuore Simone Di Pasquale per avermi sostenuta in questo momento così speciale, Andrea Delogu che mi ha trasmesso tanta energia a tutti gli autori e lo staff, per aver trasformato questo ritorno in pura magia”, ha proseguito

Sull’esperienza a “Ballando Con Le Stelle”, si esprime così: “Milly mi ha scoperta, è stato fantastico per me esibirmi su quel palco, davvero un’emozione straordinaria”

I sogni di Erica continuano a brillare e a fare luce attorno a sé. Con lei si muove anche un messaggio di speranza per chiunque si senta perso: da ogni caduta un nuovo inizio.