A Ruffano il volo della Befana per chiudere in bellezza le feste

‘L’Epifania tutte le feste si porta via‘ dice il vecchio adagio con cui si certifica che il 6 gennaio finiscono le vacanze di Natale. Ma nel borgo antico di Ruffano, già trasformato in un magico villaggio, ci si prepara per rendere spumeggianti gli sgoccioli di queste lunghe vacanze.

Sono pronti i trampolieri, uno spettacoli di bolle, la magia dei burattini, i mercatini, la partenza di Babbo Natale, lo street-food ed un appuntamento solidale. Si chiude così il ricco calendario di eventi natalizi di Ruffano con due appuntamenti tra il 5 ed il 6 gennaio.

Giovedì 5 gennaio, dalle ore 18.00, in piazza San Francesco, si terrà “Un Gioco per un Sorriso”, un momento di festa e solidarietà promosso dall’assessorato alla Cultura e dall’associazione Diciotessimo Meridiano. Con questo evento si donerà nuova vita ai giocattoli inutilizzati che, se in buone condizioni, saranno messi a disposizione di chi non può permettersi una ricca Befana.

Venerdì 6 gennaio, alle ore 18.00, sarà la volta del volo della Befana.

Un arrivo dal cielo da attendere col naso all’insù: la Befana, infatti, effettuerà una discesa dal campanile della Chiesa Madre, per atterrare tra grandi e piccini nel cuore della festa.

La Befana sarà a Ruffano già dal 4 gennaio dove accoglierà i bimbani che vorranno incontrarla nella Casetta degli Elfi, tra le vie del centro storico attorno a Piazza del Popolo.

La serata sarà una vera e propria festa grazie anche alla musica degli “Ipergalattici – cartoons cover band”, al teatro di burattini, allo spettacolo di bolle, al mercatino dell’artigianato salentino ed alla squisita gastronomia degli stand di street-food.

Nel salutare Babbo Natale si potrà godere ancora delle meravigliose attrazioni natalizie del borgo antico: la Giostra dei Desideri; il maestoso albero di Natale; il Presepe Artistico di Comunità; la Casetta degli Elfi e la gettonatissima altalena tra gli addobbi, dove soffermarsi per una foto tra gli Schiaccianoci, i guardiani della magia del Natale di Ruffano.