Tanti spettacoli e mille emozioni, a Lecce torna “Kids.”, il Festival del teatro dedicato ai bambini

Tanti eventi e tante giornate dedicate ai più piccoli, tra spettacoli, laboratori e giochi per tutti i bambini. Prosegue a Lecce la sesta edizione di “Kids. Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni”, dedicata al tema “Diventare bambini”. Un programma denso che terrà compagnia a tutti i bambini fino al 6 gennaio con oltre sessanta recite messe in scena da alcune delle compagnie teatrali per l’infanzia e la gioventù più importanti in Italia ed in Europa.

Oltre alle recite, non mancheranno incontri, laboratori, il Kids Village diffuso, In viaggio con le storie” sui vagoni dei treni storici custoditi dal Museo Ferroviario, l’operazione Robin Hood e tanto altro.

«Diventare bambini, ritrovarsi piccoli e saper guardare il mondo da una prospettiva differente. Il teatro ci fa diventare bambini perché dietro la meraviglia, la paura, la gioia affiorano tutti i ‘perché’ con i quali componiamo le nostre certezze», sottolineano i direttori artistici Tonio De Nitto e Raffaella Romano. «Kids ogni anno ci insegna la formula magica per diventare bambini. Abbiamo visto genitori venire a vedere gli spettacoli di nascosto dai figli e bambini mettere in punizione i genitori. Provare per credere».

I prossimi appuntamenti

Domenica 29 dicembre si parte al Db D’Essai alle 11 con Pinocchio – Pinocchio del Teatro Città Murata scritto e diretto da Giuseppe di Bello, una versione del famosissimo racconto di Collodi narrata coralmente dal “Molto Famosissimo Teatro Drammatico e per giunta Vegetale”. Si continua alle 16:30 e alle 18:30 con l’appuntamento al Convento dei Teatini per i piccolissimi “Una storia sotto sopra” di Teatro Testoni Ragazzi – La Baracca.

A fare da scenario a “La bicicletta rossa” di Principio attivo teatro sono Le Manifatture Knoss dove a seguire, alle ore 19:00, Francesca Zoccarato proporrà Varietà Prestige. Lo spettacolo in carne e legno con marionette a filo e clownerie.

Lunedì 30 dicembre si apre alle ore 10:30 e 11:45 ai Teatini con “Una storia sotto sopra” di Teatro Testoni Ragazzi – La Baracca. Alle 10:45 e alle 11.45 nel Museo Ferroviario parte sui vagoni dei treni storici “In viaggio con le storie” con Daria Paoletta, Otto Marco Mercante e Maria Assunta Salvatore. Alle 17 nella Sala Polivalente del Rione Casermette ultima replica di Varietà Prestige con Francesca Zoccarato. Alle 19, infine, Asfalto Teatroospiterà Paloma di Factory compagnia Transadriatica e Teatro Koi. L’ultimo giorno dell’anno, martedì 31 dicembre, accompagnerà i piccoli spettatori alle 10:45 e alle 11:45 con In viaggio con le storie sui treni storici del Museo Ferroviario e alle 11 ad Asfalto Teatro con una replica di Paloma.

Kids è un progetto di Factory Compagnia Transadriatica e Principio Attivo Teatro realizzato con il sostegno di Mibact, Regione Puglia (Assessorato all’Industria culturale e turistica – FSC 2014-2020), Cross the Gap (nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020), Teatro Pubblico pugliese, Comune di Lecce, in collaborazione con Manifatture Knos, Museo Ferroviario della Puglia, Asfalto Teatro, Db D’Essai Cinema e teatro, Storie cucite a mano – progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile – e altri partner.