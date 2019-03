Cultura e Identità, la sinergia tra l’associazione e Movimento Regione Salento

Nato dalla sinergia tra l’associazione CulturaIdentità e Movimento Regione Salento, l’evento dello scorso 23 marzo al Convinto Palmieri di Piazza Carducci a Lecce ruota intorno alla difesa della propria identità che parte dalle battaglie quotidiane contro i limiti derivanti dall’omologazione e il non essere una regione autonoma, nel caso della Regione Salento.

Il progetto dell’associazione, nata con l’obiettivo di difendere e promuovere l’identità italiana e il patrimonio culturale e artistico nazionale è stato al centro dell’appuntamento del 23 marzo. Obiettivi importanti che sposano anche la difesa dell’identità locale promossa dal Movimento Regione Salento.

Presente anche il fondatore di CulturaIdentità, per la prima volta presentata al Teatro Manzoni di Milano, Edoardo Sylos Labini, che ha fatto gli onori di casa, affiancato dal responsabile dell’associazione per la Puglia ed il Salento, Paolo Pagliaro, fondatore e presidente del Movimento Regione Salento. “Difendere l’Identità e la Cultura di un popolo – ha dichiarato Sylos Labini – corrisponde alla certezza che quel popolo veda il futuro. Non c’è avvenire, infatti, se non si rispettano le proprie origini, se non si difendono le proprie tradizioni”.

“Identità è amore profondo per la terra natia – ha continuato Paolo Pagliaro -: il Movimento Regione Salento è un’associazione nata per italianizzare una Nazione che sta rischiando di perdere la propria identità a causa delle picconate della globalizzazione. Siamo un gruppo di operatori culturali e di professionisti della comunicazione e dell’arte che pongono al centro della propria azione la difesa, la promozione e la diffusione dell’Identità italiana, e la valorizzazione dell’immenso patrimonio culturale e artistico italiano.

“Il nostro Movimento – chiosa Paolo Pagliaro – rivendica da sempre la propria identità, quella naturale, perché solo per un calcolo politico voluto a Bari non esiste più il Salento che però non centra nulla con la Puglia per radici, identità e cultura. Insieme a CulturaIdentità proporremo le nostre iniziative con cui faremo conoscere le ragioni della nostra cultura salentina”.

A completare il quadro, una “nuova sfida dell’editoria”. Da venerdì 1 febbraio, ogni primo venerdì del mese, in allegato a Il Giornale approfondimenti, opinioni, interviste e racconti firmati da intellettuali di prestigio che esaltano le bellezze storiche, culturali e artistiche del Paese, raccolti nel mensile #CulturaIdentità diretto da Alessandro Sansoni.