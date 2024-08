A Tricase Porto attracca la filosofia, con “L’Approdo del Pensiero”

A Tricase Porto attracca la filosofia e lo fa in un modo del tutto nuovo con “L’Approdo del Pensiero”.

Un percorso che dal 23 agosto al 6 settembre proporrà tanti eventi nell’evento: incontri, dialoghi, mostre fotografiche, corsi di lettura per ragazzi e ragazze, aperitivi filosofici, presentazioni di libri, proiezioni e tanto altro ancora. Il tutto ricondotto al tema di questa prima edizione: l’attesa.

Ma la grande novità è nel format, che prevede una rivoluzione sul rapporto col pubblico: il singolo visitatore sarà protagonista di una esperienza unica e personale, in un contatto uno a uno che prevede il diretto coinvolgimento. Una scelta che nasce dalla volontà di creare una rassegna che parli a tutti, per valorizzare la filosofia come esercizio di pensiero alla portata di ciascuno, e non solo degli “addetti ai lavori”.

Esempio calzante di questa scelta inedita sono alcune proposte, come le banchine parlanti, che prevedono momenti conviviali itineranti e di dialogo lungo le banchine del porto, o lo “spazio rallentamento”, un luogo dove leggere scrivere, riflettere, contemplare, lontani dal rumore, dopo essersi rigorosamente separati del proprio smartphone.

“L’approdo del pensiero” è un progetto ideato da Maria Luisa Petruccelli e Irene Merlini con il supporto di Daniele Grimaldi dell’associazione Maestrale, e promosso dall’assessore a Cultura e Turismo del Comune di Tricase Francesca Longo.

Partner dell’iniziativa sono, assieme all’associazione Maestrale, il FAI Gruppo Finibus Terrae, Magna Grecia Mare, Porto Museo di Tricase.

“L’approdo del pensiero” è un appuntamento di Tricase Destinazione Autentica 2024.

Il programma

Si parte venerdì 23 agosto alle 20 con l’inaugurazione delle mostre e del cortometraggio (nel cisternone e presso le grotte dell’arena), che saranno permanenti fino al 6 settembre.

Domenica 25 l’apertura dello “spazio rallentamento” presso la sede dell’associazione Libeccio (aperto sino al 6 settembre).

Sempre qui, lunedì 26 ha inizio il laboratorio “Le Lanterne di Diogene”, a cura del professore Pasquale Santoro e rivolto a ragazzi tra i 9 ed i 13 anni.

Venerdì 30 appuntamento con le “Banchine parlanti”. Prima davanti alla sede dell’associazione Magna Grecia alle 18.30 con “Abitare l’attesa”, a cura de “La scatola di latta”.

Poi, alle 20.30, sul caicco Portus Veneris con la presentazione del libro di Umberto Galimberti “Perché? 100 storie di filosofi per ragazzi curiosi”, a cura di Irene Merlini e Maria Luisa Petruccelli.

Sabato 31 e domenica 1, sempre sul Portus Veneris, alle 18.30 aperitivo filosofico e performance live di Silvio Ippati, nuovamente per la rubrica “Banchine parlanti”.

Ancora sabato 31 la prima delle conferenze: alle 21.00, presso la rotonda, la filosofa del linguaggio e della letteratura Carola Barbero con “Il tempo dell’attesa”. A seguire il concerto di Marcello Puzzello, Trio Jazz.

Domenica 1 l’incontro con la filosofa metaforologica Francesca Rigotti e alle 21.00, presso la rotonda, con “L’attesa come interstizio”. A seguire il concerto del Duo De Pascalis Nicolardi, con Gianluigi De Pascalis al flauto e Luigi Nicolardi al pianoforte.