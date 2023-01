Arte, fotografia e poesia: “Serenity” e “InEditi” è il doppio appuntamento di Labirinti Artistici

Un ritorno all’insegna di arte e cultura: dopo 3 anni di inattività, arriva il nuovo evento di Labirinti Artistici. Ad ospitare l’esposizione sarà il Fondo Verri a Lecce, in via Santa Maria del Paradiso. L’appuntamento è fissato per il 1 febbraio 2022 alle ore 18.30.

Si tratta di un evento composito che racchiudo al suo interno un duplice appuntamento. “Serenity” è l’esposizione collettiva che porta tanti artisti insieme, ognuno dei quali esporrà due opere a tema serenità, leggerezza e positività. Protagonisti di questa esposizione collettiva saranno giovani talenti che in passato hanno già collaborato con Labirinti. Si tratta di Valentina Toscano, un’importante figura all’interno di Labirinti, Giada Kiara Rizzello che ci farà capire come la serenità e la gioia sono figlie di una rinascita interiore. Insieme a loro anche Fabio De Pascalis, Manuela Magno, stilista originaria di Gallipoli, le fotografie di Valentina Sardano, molto attiva anche nell’associazione InPhoto di Brindisi, dove collabora anche Antonio Acanfora. Alessandra Armenta, invece, propone due nuovi lavori, molto differenti tra loro ma con lo stesso messaggio, la positività.

Ancora, Lagazzaladra, giovane artista che ha debuttato lo scorso dicembre presso Stigmalab con la prima esposizione che portano illustrazione e fumetto sotto l’occhio dell’osservatore. Per finire, Amanda Durer, alla sua prima collaborazione con labirinti artistici, illustratrice e artista grafica originaria di Galatina.

Insieme all’esposizione collettiva, inoltre, anche “InEditi” di Alessio Ursoleo che propone poesie con lieto fine, interpretando i suoi testi con uno stile unico in cui le parole si intrecciano tra loro, tra delicatezza e ironia, tra sogni e amori.

L’appuntamento è presso il Fondo Verri a Lecce, il prossimo 1 febbraio alle ore 18.30. Non mancate!